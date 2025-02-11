مسلسلات رمضان 2025، عرض الأميرة على هذه القناة

مسلسلات رمضان 2025 ، تخوض الفنانة ياسمين صبري السباق الرمضاني المقبل بمسلسل الأميرة ويشاركها فيه عدد من النجوم.

عرض مسلسل الأميرة في رمضان 2025

ومن المقرر عرض مسلسل الأميرة على شاشة أبو ظبي في النصف الأول من شهر رمضان 2025.

تفاصيل مسلسل الأميرة

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل الفنانة ياسمين صبري قررت تغيير اسم العمل ليصبح “الأميرة” بدلًا من “ضل حيطة”.

في بداية التصوير كان قد تم اختيار اسم “الأميرة" للعمل، لكن لم يتم الموافقة عليه بشكل نهائي حينها.



وتتعرض الفنانة ياسمين صبري للخيانة من زوجها ضمن أحداث مسلسلها الجديد المقرر أن تخوض به سباق رمضان القادم.

وتحاول ياسمين صبري الانتقام من زوجها خلال أحداث العمل، بسبب خيانته لها مع أقرب صديقة لها.

وتلعب الفنانة ياسمين صبري شخصية ربة منزل تدخل في خلافات مع زوجها، ولديها أطفال تسعى على تربيتهم وتتعرض للعديد من المشاكل.

مسلسل الأميرة، تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، يناقش عدد من القضايا منها الخيانة ومشاكل الأسرة، والمسلسل مكون من 30 حلقة، وبطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، عابد عناني، مها نصار، وعزت زين، ومن تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل، وإنتاج مها سليم.

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