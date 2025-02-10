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ثقافة وفنون

ياسمين صبري تعود لمهنة المحاماة بعد انفصالها عن زوجها خلال أحداث مسلسل الأميرة

مسلسل الأميرة لياسمين
مسلسل الأميرة لياسمين صبري

 تشهد أحداث مسلسل الأميرة الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين صبري، انفصالها عن زوجها بعد تعرضها للخيانة، وعملها خلال الفترة الأولى من الانفصال بائعة في محل ملابس، وتعرض عليها صديقة لها أن تعمل في مهنتها الأساسية وهي المحاماة، وتبدأ في العمل إلى أن تصبح من أشهر المحاميين.

 

 

وكان قد قرر المخرج إبراهيم فخر تكثيف ساعات التصوير لـ"15" ساعة لأحداث مسلسل “الأميرة” الذى تقوم ببطولته الفنانة ياسمين صبري، كي يستطيع الانتهاء من تصوير أغلب مشاهد العمل قبل حلول الشهر الكريم.

 

وكانت قد قررت الشركة المنتجة لمسلسل الفنانة ياسمين صبري تغيير اسم العمل ليصبح “الأميرة” بدلًا من “ضل حيطة”.

في بداية التصوير كان قد تم اختيار اسم “الأميرة" للعمل، لكن لم يتم الموافقة عليه بشكل نهائي حينها.

وتتعرض الفنانة ياسمين صبري للخيانة من زوجها ضمن أحداث مسلسلها الجديد المقرر أن تخوض به سباق رمضان القادم.

وتحاول ياسمين صبري الانتقام من زوجها خلال أحداث العمل، بسبب خيانته لها مع أقرب صديقة لها.

 

وتلعب الفنانة ياسمين صبري شخصية ربة منزل تدخل في خلافات مع زوجها، ولديها أطفال تسعى على تربيتهم وتتعرض للعديد من المشاكل.
 

مسلسل الأميرة، تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، يناقش عدد من القضايا منها الخيانة ومشاكل الأسرة، والمسلسل مكون من 30 حلقة، ومن بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، عابد عناني، مها نصار، وعزت زين، ومن تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل، وإنتاج مها سليم. 

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