"مهارات الوظائف المستقبلية للشباب" ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية

نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة ورشة عمل تحت عنوان "مهارات الوظائف المستقبلية للشباب"، وذلك بهدف تزويد الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة للتكيف مع متطلبات سوق العمل المستقبلي.

حاضر في الورشة عدد من المتخصصين في محاور التدريب وهي التنمية المستدامة، وظائف المستقبل، ريادة الأعمال، الوظائف الخضراء، التسويق، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

أكد المشاركون في الورشة أهمية تطوير المهارات الشخصية والفنية لدى الشباب ليكونوا مستعدين لمواجهة تحديات الوظائف المستقبلية التي تعتمد بشكل متزايد على الابتكار والتكنولوجيا.

كما تم تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه ريادة الأعمال في خلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية الوظائف الخضراء التي تدعم التحول نحو الاقتصاد المستدام.

وفي هذا السياق، تم استعراض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة مثل التسويق وتحليل البيانات.

وناقش المشاركون كيف يمكن للشباب الاستفادة من هذه التقنيات في تحسين الأداء الوظيفي وتطوير المشاريع التجارية.

وعبر الحضور عن تقديرهم لما تقدمه مكتبة الإسكندرية من دعم لتعزيز مهارات الشباب وفتح آفاق جديدة أمامهم، آملين في أن تساهم مثل هذه الورش في إعداد جيل قادر على المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة.





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