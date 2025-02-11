لمياء مختار مساعدا لوزير الاستثمار لشئون الترويج الإعلامي والمعلومات

أصدر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 56 لسنة 2025 بتعيين لمياء مختار بوظيفة مساعد الوزير لشئون الترويج الإعلامي والمعلومات.

وزير الاستثمار يشارك في مائدة مستديرة بمشاركة 13 شركة إسبانية

ومن ناحية أخرى شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمائدة مستديرة بمقر اتحاد الغرف الإسبانية وبمشاركة 13 شركة من كبريات الشركات الإسبانية العاملة في مجالات النقل والبنية الأساسية وتحلية المياه والصناعات الهندسية والطيران وإدارة المطارات، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة إسبانيا، وبحضور عدد من كبار المسؤولين بدولة إسبانيا منهم مارتا بلانكو رئيس اتحاد منظمات الأعمال الدولي الإسباني وآليا فاليرا مدير عام وزارة التجارة، ومن الجانب المصري السفير إيهاب بدوي سفير مصر في إسبانيا والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري وأحمد نصر رئيس المكتب التجاري في إسبانيا.

إسبانيا شريك استراتيجي لمصر في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم حاليا

وأكد الوزير أهمية إسبانيا كشريك استراتيجي لمصر في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم حاليا، مشيرا إلى المشروعات القومية الكبرى التي أقامتها الدولة المصرية كمحفز للاقتصاد.

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