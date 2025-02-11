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خارج الحدود

ترامب يوقف تطبيق قانون يحظر تقديم رشاوى لمسئولين أجانب

ترامب
ترامب

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزارة العدل بوقف تطبيق قانون مكافحة الفساد الأجنبي، والذي يمنع الأمريكيين من منح رشى لمسؤولي الحكومات الأجنبية، في سبيل الحصول على صفقات تجارية.

قرار ترامب الأجرأ بشأن الرشاوى

وقال ترامب في المكتب البيضاوي أمس الاثنين: "سيعني هذا المزيد من الأعمال التجارية لأمريكا"، فيما كان يوقع أمرًا تنفيذيًا يوجه وزيرة العدل بام بوندي بوقف تنفيذ "قانون ممارسات الفساد الأجنبي" FCPA الذي يعود لعام 1977.

وأضاف ترامب: "يبدو القانون جيدًا على الورق، ولكن عمليًا هو كارثة، إنه يعني أنه إذا ذهب أمريكي إلى دولة أجنبية ليبدأ مشروعًا هناك بشكل قانوني، شرعي أو غير ذلك، فإنه من شبه المؤكد أنه سيتم التحقيق معه، وتوجيه التهم إليه، ولا أحد يريد أن يدخل في شراكات مع الأمريكيين بسبب ذلك".

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن "الأمن القومي يعتمد على حصول أمريكا وشركاتها على ميزات تجارية استراتيجية حول العالم".

وأضاف: "الرئيس ترامب سيوقف التطبيق المفرط وغير المتوقع للقانون، والذي يجعل الشركات الأمريكية أقل تنافسية".

وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية: إن هذه هي الخطوة الأجرأ لترامب منذ توليه السلطة قبل 3 أسابيع، محذرة من أنها تقوض أداة هامة ضد سوء السلوك من قبل الأشخاص أو الشركات.

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