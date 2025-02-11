ترامب يواصل استفزازه قبل لقاء ملك الأردن: سيقبل بأخذ الفلسطينيين وربما أحجب المساعدات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيلتقي ملك الأردن عبد الله الثاني اليوم الثلاثاء، لمناقشة مسألة استقبال فلسطينيين من قطاع غزة.

ترامب يلتقي ملك الأردن لمناقشة مسألة غزة

وقال ترامب، خلال توقيعه عددا من الأوامر التنفيذية في البيت الأبيض، "غدا سألتقي ملك الأردن، وأعتقد أنه سيأخذ الصفقة، وسيأخذ الفلسطينيين".

وردا على سؤال عما إذا كان سيحجب المساعدات عن الأردن ومصر إذا رفضتا ذلك، قال ترامب: "ربما. لم لا. إذا لم يوافقوا ربما أحجب هذه الأموال".

وقال الملك عبد الله إنه يرفض أي تحركات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين.

ومن المتوقع أن يقوم بإبلاغ ترامب خلال اللقاء أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تحفز التطرف وتنشر الفوضى في المنطقة وتعرض السلام مع إسرائيل للخطر وتهدد بقاء البلاد ذاته.

وكان ترامب قد اقترح أن تتولى الولايات المتحدة زمام الأمور في غزة من إسرائيل، وتنشئ "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد نقل الفلسطينيين إلى أماكن أخرى منها مصر والأردن.

وتحدث ترامب مجددا عن فلسطينيي قطاع غزة، قائلا: "كلهم سيغادرون عندما يكون هناك مكان يشكل بديلا أفضل".

مقترح ترامب أثار رفضًا رسميًا

وأثار المقترح رفضا رسميا في مصر التي شددت على ما وصفته بثوابتها بشأن القضية الفلسطينية.

وأمس الاثنين، أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، خلال اللقاء الذي جمعه بنظيره الأمريكي مارك روبيو في واشنطن، موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وشدد على ضرورة تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني.

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