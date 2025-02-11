حبس 4 متهمين في قضية تعذيب شاب حتى الموت لسرقة فلاتر سيارة في البحيرة

حالة من الحزن انتابت أهالي المجني عليه بعلقة موت وتعذيبه بالضرب بإحدى قري مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة بعد القبض عليه من الأهالي أثناء سرقته بعض الأغراض الخاصة بهم فقاموا بالتعدى عليه بالضرب حتى سقط قتيلا.

ابني قتل جوعانا بدلا من تسليمه لي لتعويضهم

حيث طالب والد المجني عليه بمحافظة البحيرة بسرعة القصاص من الجناة الذين بدلا من تسليم نجله للشرطة بعد ارتكابه هذا الفعل بالسرقة لشعوره بالجوع حيث إنه عامل شيال وفقير مما اضطر للسرقة فقاموا بتعذيبه وضربه حتى الموت قائلا إنه كان على استعداد بتعويضهم بدلا من قتله وخسارته باكيا: ابني قتل جوعانا.

حبس المتهمين ٤ أشخاص بقتل لص ضربا

قررت النيابة العامة برئاسة المستشار محمد الحسيني المحامي العام لنيابات وسط دمنهور حبس المتهمين ٤ أشخاص بقتل لص ضربا وتعذيبه حتى الموت ٤ أيام علي ذمة التحقيقات، وترجع الواقعة حيث شهدت إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة أبو المطامير، بمحافظة البحيرة، واقعة مؤسفة نتج عنها مصرع عاطل، بعد القبض عليه من الأهالي أثناء سرقته بعض الأغراض الخاصة بهم فقاموا بالتعدي عليه بالضرب حتى سقط قتيلا، و تم إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالحادث.

عدة إصابة فى جميع أنحاء الجسم

تبلغ مركز شرطة أبو المطامير بوصول " ع م. ع " 21 عاما إلى المستشفى العام جثة هامدة، وبها عدة إصابة فى جميع أنحاء الجسم نتيجة تعدى عليه من آخرين، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

عرض المجنى عليه على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة

بسرعة تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي توصلت تحريات فريق البحث الى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، حيث تم اتهام المجنى عليه بسرقة بعض الأغراض الخاصة بهم، فقاموا بملاحقته والإمساك به واصطحابه الى أحد المنازل، وتوثيقه والتعدي عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حجز المتهمين على ذمة تحريات المباحث، وعرض المجنى عليه على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة والإصابات الموجودة بالمجنى عليه.

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