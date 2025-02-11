الثلاثاء 11 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

نائب يثير أزمة قطع الكهرباء بدار مناسبات مسجد الإمام الشافعي، والحكومة ترد

غلق دار مناسبات الإمام
غلق دار مناسبات الإمام الشافعي بسبب قطع الكهرباء

وجه النائب محمد ماهر حامد، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا بشأن قطع الكهرباء عن دار المناسبات الملحقة بمسجد  الإمام الشافعي، مما تسبب في إغلاقها منذ نحو 6 أشهر.

الجلسة العامة لمجلس النواب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

قطع الكهرباء عن دار مناسبات مسجد الإمام الشافعي

وأشار النائب، إلى أن الحكومة بذلك جهودا كبير في تطوير مسجد الإمام الشافعي، إلا أن هناك دار مناسبات لصالح المواطنين يتم تأجيرها مقابل 50 جنيها، وتم رفعها إلى 500 جنيها تذهب إلى وزارة الأوقاف.

وقف العمل بدار مناسبات مسجد الإمام الشافعي

وأوضح أنه منذ نحو 6 أشهر تم وقف العمل بالدار بعد فصل الكهرباء بحجة عدم سداد المديونيات من جانب وزارة الأوقاف.

دفع وزارة الأوقاف المديوينيات لصالح الكهرباء

وطالب النائب الحكومة ممثلة في وزارة الأوقاف بدفع المديونيات لوزارة الكهرباء حتى يتم عودة العمل بدار المناسبات.

 

من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تتعامل مع كافة الأدوات الرقابية بكل الجدية.

 

وأشار إلى أنه قبل نهاية الجلسة سيتواصل مع وزير الأوقاف وسيتم إخطار المجلس بكافة الأسباب والحلول المقترحة.

 

من جانبه طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة بالتجاوب مع طلبات النواب بصورة سريعة، قائلا: الحكومة تتجاوب بالفعل، ولكن نطلب المزيد.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النواب مجلس النواب الكهرباء الامام الشافعي مسجد الامام الشافعي

مواد متعلقة

مدبولي يُتابع مع وزيري الكهرباء والبترول جهود توفير احتياجات الطاقة خلال الصيف

موعد الاحتفال بمولد الإمام الشافعي في القاهرة

احتفالا بمولده، أهم مؤلفات الإمام الشافعي وتلاميذه وشيوخه

تجديد مسجدي "فجر الإسلام" و"الإمام الشافعي"بواحة الخارجة بالوادي الجديد

ads

الأكثر قراءة

هددوا بالعودة، ثورة أعضاء هيئة التدريس المعارين بالخارج بعد قرار الـ 4 آلاف دولار

أول تعليق من حماس على تهديدات ترامب بتحويل غزة إلى جحيم يوم السبت

أخبار مصر: ترامب يلوح بقطع المساعدات عن مصر، إجراء جديد ضد معلم وزوجته بطلا واقعة طابور الصباح، كشف أثري عن أسماء بناة الأهرامات

نائب يثير أزمة قطع الكهرباء بدار مناسبات مسجد الإمام الشافعي، والحكومة ترد

السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك يؤكدان ضرورة تسوية أزمات لبنان وسوريا والسودان بوسائل سلمية

مفاجأة سارة لعلي معلول في الأهلي

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025

ريم البارودي: زواجي من راجل لابس حلق غلطة وندمانة عليها (فيديو)

منوعات

المزيد

مسرح كمال في كازان مركز ثقافي متعدد الوظائف (صور)

كانييه ويست يعطل حسابه على موقع "إكس" بعد هجومه على اليهود

حفيد السلطان عبد الحميد يرد على ترامب: غزة ملك لجدي ومسجلة (فيديو)

ظهر خلف ترامب، كيف وصل "كأس العالم إلى البيت الأبيض؟ وما دور إنفانتينو

المزيد

خدمات

المزيد

اشترى كيلو الأرز بـ 26 جنيها اليوم الثلاثاء

أسعار النحاس بالبورصات العالمية اليوم الإثنين 10- 02- 2025

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الإثنين 10 فبراير 2025

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة علوم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي كيفية المسح أثناء الوضوء على الجبس أو الجبيرة؟، عالم أزهري يُجيب

تفسير رؤية الجامعة بالمنام وعلاقتها بالترقية والنجاح في العمل

ما حكم أداء الحج أو العمرة بتأشيرة عمل؟ أمين الفتوى يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية