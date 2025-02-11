نائب يثير أزمة قطع الكهرباء بدار مناسبات مسجد الإمام الشافعي، والحكومة ترد

وجه النائب محمد ماهر حامد، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا بشأن قطع الكهرباء عن دار المناسبات الملحقة بمسجد الإمام الشافعي، مما تسبب في إغلاقها منذ نحو 6 أشهر.

الجلسة العامة لمجلس النواب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

قطع الكهرباء عن دار مناسبات مسجد الإمام الشافعي

وأشار النائب، إلى أن الحكومة بذلك جهودا كبير في تطوير مسجد الإمام الشافعي، إلا أن هناك دار مناسبات لصالح المواطنين يتم تأجيرها مقابل 50 جنيها، وتم رفعها إلى 500 جنيها تذهب إلى وزارة الأوقاف.

وقف العمل بدار مناسبات مسجد الإمام الشافعي

وأوضح أنه منذ نحو 6 أشهر تم وقف العمل بالدار بعد فصل الكهرباء بحجة عدم سداد المديونيات من جانب وزارة الأوقاف.

دفع وزارة الأوقاف المديوينيات لصالح الكهرباء

وطالب النائب الحكومة ممثلة في وزارة الأوقاف بدفع المديونيات لوزارة الكهرباء حتى يتم عودة العمل بدار المناسبات.

من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تتعامل مع كافة الأدوات الرقابية بكل الجدية.

وأشار إلى أنه قبل نهاية الجلسة سيتواصل مع وزير الأوقاف وسيتم إخطار المجلس بكافة الأسباب والحلول المقترحة.

من جانبه طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة بالتجاوب مع طلبات النواب بصورة سريعة، قائلا: الحكومة تتجاوب بالفعل، ولكن نطلب المزيد.

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