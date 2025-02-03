احتفالا بمولده، أهم مؤلفات الإمام الشافعي وتلاميذه وشيوخه

شيوخ الإمام الشافعي، يحتفل العديد من أصحاب الطرق الصوفية والمشيخة العامة للطرق الصوفية بمولد الإمام الشافعي في شهر شعبان من كل عام، والإمام الشافعي هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، ويوصف الإمام الشافعي بأنه "عقل فقهي ومنهجي عبقري"؛ وبأنه "مجدد القرن الثاني الهجري"، ويعد الإمام الشافعي أول من وضع لبنات علم أصول الفقه بكتابه "الرسالة". وبهذه المناسبة تستعرض فيتو أهم مؤلفات الإمام الشافعي وتلاميذه وشيوخه

احتفالا بمولده..شيوخ الإمام الشافعي وتلاميذه وأهم مؤلفاته

المولد والنشأة

ولد محمد بن إدريس الشافعي بغزة في شهر رجب سنة 150هـ الموافق أغسطس 767م، ويلتقي نسبه مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف، ونشأ يتيما في حجر أمه فاطمة بنت عبد الله الأزدية (نسبة إلى قبيلة الأزد)، التي قررت الرجوع به وهو ابن عامين إلى مكة خوفا من أن يضيع أصله ونسبه.

الدراسة والتكوين العلمي

دفعت به والدته إلى التعليم رغم الفقر وضيق الحال، حينما بلغ سن التمييز فحفظ القرآن الكريم وهو ابن سبع سنين، ظهرت عليه في وقت مبكر علامات النجابة والذكاء واتقاد العقل، فوجَّهته والدته إلى إتقان تلاوة القرآن وتفسيره على أيدي شيوخ التفسير في المسجد الحرام، وأقبل بعدها على حفظ الحديث النبوي، وكان آية في الحفظ.

درس اللغة والنحو، ولما لاحظ دخول الغريب من الكلمات والتعابير في حديث المسلمين الجدد من غير العرب، اتجهت همته إلى اللغة، وحفظ الشعر الذي سبق نزول القرآن الكريم، لأنه يساعد على فهم معاني عدد من الآيات والأحاديث.

احتفالا بمولده..شيوخ الإمام الشافعي وتلاميذه وأهم مؤلفاته

نصيحة غيرت مسار الإمام الشافعي

بينما كان الإمام الشافعي يسير ذات يوم على دابة تمثل ببيت شعر، قال له كاتب والد مصعب بن عبد الله الزبيري مستنكرا "مثلك يذهب بمروءته في هذا؟ أين أنت من الفقه؟ قال فهزه ذلك وقصد مسلما بن خالد الزنجي مفتي مكة ثم قدم المدينة على مالك".

وبعدها أقبل على أهل الحديث والتفسير من شيوخ مكة وعلمائها، ومن بينهم مقاتل بن سليمان ومسلم بن خالد الزنجي الذي أذن له بالإفتاء، وقال له "آن لك أن تفتي"، لكنه تهيَّب مقام الفتيا واختار الرحلة لطلب مزيد من العلم.

شيوخ الإمام الشافعي

أخذ العلم عن شيوخ وعلماء كثر، فبمكة أخذ عن سفيان بن عيينة، ومسلم بن خالد بن فروة الزنجي، ومقاتل بن سليمان، وعمه محمد بن علي بن شافع، وعبد الرحمن بن أبي بكر المليكي، وسعيد بن سالم، والفضيل بن عياض وغيرهم.

وأخذ بالمدينة عن الإمام مالك بن أنس، وعن إبراهيم بن سعد الأنصاري، وإبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، ومحمد بن سعيد بن أبي فديك، وعبد الله بن نافع الصائغ وغيرهم.

وبالعراق أخذ عن كبار تلاميذ الإمام أبي حنيفة ؛ وأبرزهم القاضي محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف، كما أخذ عن وكيع بن الجراح بن مليح، وأبي أسامة حماد بن زيد، وإسماعيل بن علية وغيرهم. وباليمن أخذ عن هشام بن يوسف قاضي صنعاء، وأخذ عن عمرو بن أبي سلمة علم الإمام الأوزاعي، وعن يحيى بن حسان أخذ علم الليث بن سعد.

تلاميذه

أخذ العلم عن الشافعي عدد كبير من التلاميذ، أبرزهم رابع أئمة المذاهب الفقهية المعتمدة عند أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل، وأبو محمد الربيع بن سليمان المرادي، والربيع بن سليمان الجيزي، وعبد الله بن الزبير الحميدي، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري.

كما أخذ عنه أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني، الذي لازمه منذ أن قدم مصرا ووصف بأنه حافظ مذهب الشافعي، وهو الذي ألف الكتب التي عليها مدار المذهب الشافعي بعد كتب الإمام. كما تتلمذ على الشافعي علماء آخرون كالحارث المحاسبي أحد أعلام التصوف، والحارث بن سريج البغدادي.

احتفالا بمولده..شيوخ الإمام الشافعي وتلاميذه وأهم مؤلفاته

مؤلفات الإمام الشافعي

كان الإمام الشافعي صاحب تصانيف واسعة في أصول الفقه، بل المعلوم أنه أول من كتب في أصول الفقه، وذلك عندما ألف كتابه الرسالة، وقد عدّ البيهقي -رحمه الله- في مناقبه ما وَصَلنا من كتبه -رحمه الله تعالى- في أصول الفقه، وقال عن هذه الكتب: أنها تجمع الأصول وتدل على الفروع، فبلغت ثلاثة عشر كتابًا، وهي كما يأتي: كتاب الرسالة القديمة. كتاب الرسالة الجديدة. كتاب اختلاف الأحاديث. كتاب جماع العلم. كتاب إبطال الاستحسان. كتاب أحكام القرآن. كتاب بيان فرض الله، عز وجل. كتاب صفة الأمر والنهي. كتاب اختلاف مالك والشافعي. كتاب اختلاف العراقيِّين. كتاب الردّ على محمد بن الحسن. كتاب علي وعبدالله. كتاب فضائل قريش.

في الفقه الإسلامي

جُمِع فقه الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- في كتابه (الأم)، وكان قد صنفه في مصر، وهو مِنْ كُتُبِهِ الجديدة لأنها من رواية تلميذه الربيع بن سُلَيْمَانَ المرادي، وَهُوَ مِصْرِيٌّ، واحتوى كتاب الأم تقريبًا على كل أبواب الفقه، نذكرها: باب في الطهارات، جمع خمسة كتب. باب في الصلوات، جمع أحد عشر كتابًا. باب في الزكوات، جمع خمسة كتب. باب في الصيام، جمع ثلاثة كتب. باب في الحج، جمع ثلاثة كتب. باب في المعاملات، جمع سبعة عشر كتابًا. باب في الإجارات، جمع عشر كتب. باب في العطايا، جمع ثلاثة كتب. باب في الوصايا، جمع خمسة كتب. باب في الفرائض وغيرها، جمع أربعة كتب. باب في الأنكحة، جمع ستة عشر كتابًا. باب في الجراح، جمع عشر كتب. باب في الحدود، جمع ثمانية كتب. باب في السير والجهاد، جمع سبعة كتب. باب في الأطعمة، جمع ستة كتب. باب في القضايا، جمع ستة كتب. باب في العتق وغيره، جمع ثمانية كتب. وبهذا تتم أبواب هذا الكتاب، وهو كتاب ضخم ذو فوائد بديعة، وصياغة رائعة.

في القرآن وعلومه

للإمام الشافعي كتاب في أحكام القرآن ألفه هو بنفسه لكنه مفقود، والموجود بين أيدينا هو كتاب أحكام القرآن للشافعي؛ والذي ألفه الإمام أبو بكر البيهقي، وذلك بجمع أقوال الإمام الشافعي في الآيات من كتبه وكتب طلابه، والكتاب من اسمه هو كتاب تفسير فقهي، وأما مكانته، فيتعجب القارئ له من حسن استنباط الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- وحسن فهمه.

حاول بعض المعاصرين جمع كتاب "تفسير الإمام الشافعي"، والذي جُعل على آي القرآن كاملًا من أوله إلى منتهاه، والكتاب بالأصل عبارة عن رسالة دكتوراة، ثم خرج الكتاب في ثلاث مجلدات.

في الحديث وعلومه

للشافعي -رحمه الله تعالى- مسند يسمى بمسند الشافعي، ومسند الشافعي هذا ليس من تصنيف الإمام الشافعي؛ وإنما جمعه وصنفه أحد طلاب طالبه الربيع بن سليمان المرادي، واسمه أبو العباس الأصم، والكتاب يحتوي على (1675) حديثًا، ويُعاب عليه كثرة تكراره للأحاديث.

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