يحتفل مريدو ومحبو الإمام الشافعي، في شهر شعبان من كل عام، بمولد الإمام الشافعي أحد أعلام الأمة البارزين، ويقوم العديد من أصحاب الطرق الصوفية ومحبو الإمام الشافعي بالاحتفال بمولد الإمام الشافعي لعد قومه إلي مصر والدفن بها، والإمام الشافعي هو أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعيّ المطَّلِبيّ القرشيّ (150-204هـ / 767-820م) هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، ومؤسس علم أصول الفقه، وهو أيضًا إمام في علم التفسير وعلم الحديث، وخلال السطور التالية نستعرض معكم موعد الاحتفال بمولد الإمام الشافعي.

موعد الاحتفال بمولد الإمام الشافعي في القاهرة

مولده ونسبه

هو «أبو عبد الله، محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر وهو قريش بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان الشافعيّ المطَّلِبيّ القرشيّ».

يجتمع مع الرسولِ محمدٍ في عبد مناف بن قصي، وقيل: «وهو ابن عم النبي محمد، وهو ممن تحرم عليه الصدقةُ من ذوي القربى الذين لهم سهم مفروض في الخُمس، وهم بنو هاشم وبنو المطلب».

نسبه من جهة أمه:

قال فخر الدين الرازي في هذا المقام: «وأما نسب الشافعي من جهة أمه ففيه قولان: الأول وهو شاذ رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ، وهو أن أم الشافعي رضيَ الله تعالى عنه هي فاطمة بنت عبد الله بن الحسين بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، والثاني المشهور أنها من الأزد».

وقد سطّرت أمُّ الإمام الشافعي أروع الأمثلة في صناعة العظماء؛حيث سخّرت حياتها لابنها، وفضلت أن تظل أرملةً بلا زوج يعولها، ورُوي أنها رأت في منامها، وهو في بطنها، أنها تلد كوكب المشتري، حتى ينقضّ في مصر، فتتفرق شظاياه في كل البلاد، فبشرها المعبرون بميلاد عالم، يخص علمه أهل مصر، ثم يعم بقاع الأرض، ولَمّا مات زوجها، وعمر ابنها سنتين، وكانت في الشام، حملته إلى مكة، رجاءَ ألا يضيع نسبه الهاشمي، فأتت به أنسباءه، فلم يبلغ السابعة بين يديها، وهو ملازم لكتاتيب مكة، حتى حفظ القرآن الكريم وهو ابن سبع سنين، ثم موطأ الإمام مالك وهو ابن عشر.

وقد نشأ يتيمًا فقيرًا في حِجر أمّه، حتى أنّه لمّا كلّم له بعض القرشيين والٍٍ لليمن قَدِم إلى مكة؛ بأن يصحبه معه، لم يكن عند أمه ما يستعد به للسفر من الرَّكوب والزّاد، فرهنت دارها بستة عشر دينارًا، فاستعد بهن للسفر، وصحبه حتى أتى اليمن، فجالس علماءها ولزم دروسهم، فلم يزل على ذلك حتى فاق علمه أقرانه وشيوخه.



ولد الشافعي بغزة عام 150 هـ، وانتقلت به أمُّه إلى مكة وعمره سنتان، فحفظ القرآن الكريم وهو ابن سبع سنين، وحفظ الموطأ وهو ابن عشر سنين، ثم أخذ يطلب العلم في مكة حتى أُذن له بالفتيا وهو فتىً دون عشرين سنة، هاجر الشافعي إلى المدينة المنورة طلبًا للعلم عند الإمام مالك بن أنس، وحينما رآه الإمامُ مالكٌ قال له: محمد بن إدريس الشافعي، يا محمدٌ اتق الله، واجتنب المعاصي، فإنه سيكون لك شأن من الشأن، إن الله قد ألقى على قلبك نورًا، فلا تطفئه بالمعصية.

ارتحل الإمام الشافعي إلى اليمن وعمل فيها، ثم ارتحل إلى بغداد سنة 184 هـ، فطلب العلم فيها عند القاضي محمد بن الحسن الشيباني، وأخذ يدرس المذهب الحنفي، وبذلك اجتمع له فقه الحجاز «المذهب المالكي» وفقه العراق «المذهب الحنفي».

حفظ الحديث بالسمع

كان الشافعي يستمع إلى المحدِّثين، فيحفظ الحديث بالسمع، ثم يكتبه على الخزف أو الجلود، وكان يذهب إلى الديوان يستوهب الظهور ليكتب عليها، والظهور هي الأوراق التي كُتب في باطنها وتُرك ظهرها أبيض، وذلك يدل على أنه أحب العلم منذ نعومة أظفاره.

شكوت إلي وكيعٍ سوء حفظي

كان الإمام الشافعي يستطيع الحفظ بطريقة عظيمة فيقرأ الصفحة ومن ثم يضع يده ويقرأها دون النظر إليها. ولكن بعد أن رأي كعب المرأة لم يستطع أن يحفظ كما اعتاد حتي بعد أكثر من مرة فذهب إلي شيخه "وكيع" فأخبره بما حدث معه فقال له: راجع نفسك لابد أن لديك معصية، فتذكر الشافعي ما حدث معه وأنشد تلك الأبيات:

شكوت إلى وكيعٍ سوء حفظي *** فأرشدني إلي ترك المعاصي

وأخبرني بأن العلم نور *** ونور الله لا يُهدي لعاصي

الإذن له بالإفتاء

لما عاد الشافعي إلى مكة تابعَ طلبَ العلم فيها على من كان فيها من الفقهاء والمحدثين، فبلغ مبلغًا عظيمًا، حتى أذن له مسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة بالفتيا، فقد روي عن مسلم بن خالد الزنجي أنه قال للشافعي: «افت يا أبا عبد الله، فقد والله آن لك أن تفتي»، وهو ابن خمس عشرة سنة، وقيل: وهو ابن ثماني عشرة سنة، وقيل: وهو ابن دون عشرين سنة.

«الرسالة» أول ما صُنف في أصول الفقه

قدم الشافعي بغداد للمرة الثانية في سنة 195 هـ، وقد قدم وله طريقةٌ في الفقه لم يسبق بها، وجاء وهو لا ينظر إلى الفروع يفصِّل أحكامَها وإلى المسائل الجزئية يفتي فيها فقط، بل جاء وهو يحمل قواعد كلية، أصَّل أصولها، وضبط بها المسائل الجزئية، فقد جاء إذن بالفقه علمًا كليًا لا فروعًا جزئيةً، وقواعدَ عامةً لا فتاوىً وأقضيةً خاصةً، فرأت فيه بغداد ذلك، فانسال عليه العلماء والمتفقهون، وطلبه المحدثون وأهل الرأي جميعًا.

وفي هذه القدمة ذُكر أنه ألف لأول مرة من كتاب الرسالة الذي وضع به الأساس لعلم أصول الفقه. وقيل أن الشافعي قد صنف كتاب الرسالة وهو ببغداد، ولما رجع إلى مصر أعاد تصنيف كتاب الرسالة.

رحلة الإمام الشافعي إلى مصر وسبب غضب المالكية منه

لم يَطِبْ للشافعي المقامُ ببغداد، وكان لا بد من الرحيل منها، ولم يجد مهاجَرًا ولا سَعةً إلا في مصر، ذلك أن واليَها عباسيٌ هاشميٌ قرشيٌ، وقدم الشافعي مصر سنة 199 هـ، عندما أراد الشافعي السفر إلى مصر قال هذه الأبيات:

لقد أصبحتْ نفسي تتوق إلى مصرِ ومن دونها قطعُ المهامةِ والقفرِ

فواللـه ما أدري، أللفوزُ والغنى أُساق إليها أم أُساق إلى القبرِ

قيل: فوالله لقد سيق إليهما جميعًا، كما وجد الشافعي أن اصحاب المذهب المالكي يتعصبون بشدة للامام مالك ويقدمونه في الفقه على حديث رسول الله، قال الامام البيهقي «إن الشافعي إنما وضع الكتب على مالك «أي في الرد على مالك» لأنه بلغه أن ببلاد الأندلس قلنسوة كانت لمالك يُستسقى بها، وكان يقال لهم: «قال رسول الله». فيقولون: «قال مالك». فقال الشافعي: «إن مالكًا بَشَرٌ يخطئ». فدعاه ذلك إلى تصنيف الكتاب في اختلافه معه.

ثم ألف الإمام الشافعي كتابًا يرد به على الإمام مالك وفقهه، فغضب منه المالكيون المصريون بسبب الكتاب وأخذوا يحاربون الشافعي، وتعرض للشتم القبيح المنكَر من عوامهم، والدعاء عليه من علمائهم.

وقد رُوي عن الربيع بن سليمان أنه قال: وقال لي يومًا (يقصد الشافعي): «كيف تركت أهل مصر؟»، فقلت: «تركتهم على ضربين: فرقةٌ منهم قد مالت إلى قول مالك، وأخذت به واعتمدت عليه وذبَّت عنه وناضلت عنه، وفرقةٌ قد مالت إلى قول أبي حنيفة، فأخذت به وناضلت عنه»، فقال: «أرجو أن أقدم مصر إن شاء الله، وآتيهم بشيء أشغلهم به عن القولين جميعًا». قال الربيع: «ففعل ذلك والله حين دخل مصر».

سبب نزول الإمام الشافعي علي أخواله في مصر

ولما قدم الشافعي مصر نزل على أخواله الأزد، قال ياسين بن عبد الواحد: لما قدم علينا الشافعي مصر، أتاه جَدِّي وأنا معه فسأله أن ينزلَ عليه، فأبى وقال: «إني أريد أن أنزل على أخوالي الأزد»، فنزل عليهم. وذكر الإمام أحمد أن الشافعي قصد من نزوله على أخواله متابعةَ السنةِ فيما فعل النبي حين قدم المدينة من النزول على أخواله، فقد نزل النبي حين قدم المدينة على بني النجار، وهم أخوال عبد المطلب.

موعد الاحتفال بمولد الإمام الشافعي

ويحتفل كثير من المصريين في القاهرة بمولد الإمام الشافعي، وذلك في 6 شعبان كل عام .

علاقته بآل البيت

استقبلت السيدة نفيسة الإمام الشافعي عند مجيئه إلي مصر أحسنت إليه وسارت بينهما علاقة علم قوية حيث كانت تعطيه الأحاديث بأسانيدها، وكان له أربعه رواة أساسيين، هم الربيع الجيزي والربيع المرادي والإمام البويطي والإمام المزني، فكان إذا مرض أرسل لها الربيع الجيزي أو الربيع المرادي ليقول لها: إن ابن عمكِ مريض ويسألكِ الدعاء.

ويقول الشافعي: فبمجرد أن تدعو لي نفيسة وقبل وصول رسولي أكون شُفيت من المرض، ظل علي هذا الحال إلي أن جاءه المرض الأخير الذي أدي إلي وفاته وهو الباسور والنزيف الشديد، فأرسل لها في هذه المرة الربيع المرادي طالبًا الدعاء له، فقالت: متعه الله بالنظر إلي وجهه الكريم، ثم انتقل بعد ثلاثة أيام، وصلي عليه الآلاف من المريدين الجنازة أمام بيت السيدة نفيسة وصلت عليه السيدة نفسية أيضًا وقالت رحم الله الشافعي فإنه كان يحسن الوضوء.

وفاته..

في آخر ليلة من رجب سنة 204 هـ، وقد بلغ من العمر أربعة وخمسين عامًا،قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري: «وُلد الشافعي سنة خمسين ومائة، ومات في آخر يوم من رجب، سنة أربع ومائتين، عاش أربعًا وخمسين سنة»،وقال الربيع بن سليمان: «توفي الشافعي ليلة الجمعة، بعد العشاء الآخرة بعدما صلى المغرب آخر يوم من رجب، ودفناه يوم الجمعة، فانصرفنا، فرأينا هلال شعبان، سنة أربع ومائتين»

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