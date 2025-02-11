خالد اللبان رئيسًا لهيئة قصور الثقافة ومساعدًا للوزير

أصدر الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قرارًا بتكليف خالد محمد عوض اللبان بمنصب مساعد وزير الثقافة ورئيسًا للهيئة العامة لقصور الثقافة.

وزير الثقافة يعرب عن ثقته في قدرات اللبان

وأعرب وزير الثقافة عن ثقته في قدرة اللبان على تطوير أداء الهيئة العامة لقصور الثقافة وتعزيز دورها في نشر الثقافة والفنون، بما يحقق رؤية الدولة في جعل الثقافة عنصرًا أساسيًا في بناء المجتمع، ويسهم في تحقيق استراتيجية بناء الإنسان المصري.

من جانبه، أكد اللبان عزمه على بذل كل الجهد للنهوض بالهيئة وتوسيع نطاق خدماتها الثقافية والفنية في جميع المحافظات.

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