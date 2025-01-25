السبت 25 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

معرض الكتاب 2025، جناح قصور الثقافة يجذب الجمهور وهذه أبرز موضوعات الكتب (صور)

جناح قصور الثقافة،
جناح قصور الثقافة، فيتو

يشهد جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، إقبالا كبيرا من زوار المعرض، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس. 

جناح قصور الثقافة في معرض الكتاب 

ويجذب الجناح زوار المعرض خاصة مع المجموعة المتنوعة من الإصدارات لسلاسل نشر الهيئة المختلفة، بالإضافة إلى أسعارها المميزة والتي تلبي حاجة جميع فئات جمهور معرض الكتاب. 

وتقدم قصور الثقافة هذا العام، عدد من الطبعات الجديدة لأعمال الكاتب الكبير عباس العقاد، لتنضم لسلسلة أعمال المفكر الراحل طه حسين والتي كانت قد أصدرتها الهيئة في دورة العام الماضي. 

إصدارات قصور الثقافة 

وتشارك قصور الثقافة في دورة هذا العام بأكثر من ١٦٥ عنوانا جديدا تم اختيارها بعناية وصدرت ضمن سلاسل الهيئة وأخرى تم إصدارها بمناسبة المعرض، وتقديمها بأسعار مخفضة للجمهور.

موضوعات إصدارات قصور الثقافة 

وتنوعت موضوعات الكتب لتشمل التاريخ والتراث والأدب الشعبي والكتب والأعمال المترجمة وكتب أعلام الفكر بالإضافة إلى إصدارات متنوعة في: السينما، السير الذاتية، أدب الرحلات، الفلسفة، الفن التشكيلي، النقد الأدبي، المسرح، والموسيقى، وكذا الأعمال الإبداعية في القصة والشعر والرواية وإصدارات المؤتمرات، بجانب الركن الخاص بكتب الأطفال لتعزيز ثقافة القراءة بين الأجيال الناشئة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إصدارات قصور الثقافة جناح قصور الثقافة في معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب الهيئة العامة لقصور الثقافة قصور الثقافة معرض الكتاب موضوعات إصدارات قصور الثقافة
ads

الأكثر قراءة

الذهب يوسع مكاسبه لأعلى مستوى وعيار 21 يسجل هذا الرقم صباح اليوم السبت

موقف عمر مرموش، تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي

قفزة كبيرة، ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت وهذا موقف البلدي

عيد الشرطة، السيسي: يقظة الجيش والشرطة ووعى المواطنين درعنا الحصين ضد التطرف

ارتفاع البلدي 3 جنيهات، أسعار الفراخ صباح اليوم السبت

استقرار سعر الدولار اليوم السبت 25 يناير 2025

النقل: تشغيل مونوريل شرق النيل بالركاب رسميا في هذا الموعد

البصل يبدأ من 7 جنيهات، سعر الخضار اليوم بسوق العبور

منوعات

المزيد

أكاديمي روسي: عدم تجمد بحيرة بايكال في سيبيريا يؤثر على النظام البيئي بأكمله

توقعات الأبراج اليوم السبت 25 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

لم تفعله أي سيدة أولى من قبل، مخطط سري لميلانيا ترامب بمساعدة بيزوس

بعد الشقوق الإثيوبية، تحذير من انفصال وتفكيك إفريقيا وظهور محيط جديد وقارة نوبية

المزيد

خدمات

المزيد

ظاهرة مقلقة وأمطار على هذه المناطق، بيان تحذيري من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم

تعرف أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة بالسوق المحلي

ارتفاع يصل إلى 27 جنيها في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة بالسوق المحلي

المزيد
ads

انفوجراف

براتب 9000 درهم.. الشروط والأوراق المطلوبة وخطوات التقديم على وظائف الإمارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خلط الحق بالباطل، تفسير الشعراوي للآية 71 من سورة آل عمران (فيديو)

تفسير رؤية أسنان الذهب في المنام وعلاقتها بالخلافات العائلية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 25 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية