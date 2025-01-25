معرض الكتاب 2025، جناح قصور الثقافة يجذب الجمهور وهذه أبرز موضوعات الكتب (صور)

يشهد جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، إقبالا كبيرا من زوار المعرض، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

جناح قصور الثقافة في معرض الكتاب

ويجذب الجناح زوار المعرض خاصة مع المجموعة المتنوعة من الإصدارات لسلاسل نشر الهيئة المختلفة، بالإضافة إلى أسعارها المميزة والتي تلبي حاجة جميع فئات جمهور معرض الكتاب.

وتقدم قصور الثقافة هذا العام، عدد من الطبعات الجديدة لأعمال الكاتب الكبير عباس العقاد، لتنضم لسلسلة أعمال المفكر الراحل طه حسين والتي كانت قد أصدرتها الهيئة في دورة العام الماضي.

إصدارات قصور الثقافة

وتشارك قصور الثقافة في دورة هذا العام بأكثر من ١٦٥ عنوانا جديدا تم اختيارها بعناية وصدرت ضمن سلاسل الهيئة وأخرى تم إصدارها بمناسبة المعرض، وتقديمها بأسعار مخفضة للجمهور.

موضوعات إصدارات قصور الثقافة

وتنوعت موضوعات الكتب لتشمل التاريخ والتراث والأدب الشعبي والكتب والأعمال المترجمة وكتب أعلام الفكر بالإضافة إلى إصدارات متنوعة في: السينما، السير الذاتية، أدب الرحلات، الفلسفة، الفن التشكيلي، النقد الأدبي، المسرح، والموسيقى، وكذا الأعمال الإبداعية في القصة والشعر والرواية وإصدارات المؤتمرات، بجانب الركن الخاص بكتب الأطفال لتعزيز ثقافة القراءة بين الأجيال الناشئة.

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