لماذا لا يؤذن لصلاة العيد؟ أمين الفتوى يوضح السبب

أوضح الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سبب عدم إقامة الأذان لصلاة العيد، مشيرًا إلى أن الأذان يقتصر على الصلوات المفروضة، ولا يُشرع له أن يكون للنوافل.



وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من علمنا أذان الصلاة، وقد أشار إلى أن الأذان لا يكون إلا للفرائض، مثل صلاة الفجر، الظهر، العصر، المغرب والعشاء.

لماذا لا يؤذن لصلاة العيد؟.. أمين الفتوى يُجيب

وأشار إلى أنه فيما يخص صلاة العيد، فقد ثبت في السنة النبوية أنه لم يُؤذن لصلاة العيد، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدًا أن يُؤذن لها أو يقيم، وقد روى الصحابي الجليل سيدنا جابر رضي الله عنه، أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد ولم يكن هناك أذان قبلها، وأن صلاة العيد هي سنة، ولذلك لا يتم الأذان لها.

صلاة الكسوف والخسوف وصلاة الجناز

وفيما يخص السؤال عن صلاة الكسوف والخسوف وصلاة الجنازة، قال إنه كذلك لا يتم الأذان لهذه الصلوات، وذلك بناء على ما ورد في السنة النبوية الشريفة.

وأوضح الشيخ محمد أنه في حالة إضافة عبارة "الصلاة جامعة" في صلاة العيد أو صلاة الكسوف والخسوف، فهذا أمر جائز ومقبول في الإسلام، مؤكدا أن هذه العبارة ليست جزءًا من الأذان، ولكنها دعوة لصلاة الجماعة، وهي مأخوذة من السنة النبوية الشريفة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بقول "الصلاة جامعة" في صلوات مثل الكسوف والخسوف.

وأضاف أن هذا التقليد الذي يُتبع في بعض المساجد في صلاة العيد هو جائزة، ويستند إلى قول الإمام الشافعي الذي قاس صلاة العيد على صلاة الكسوف والخسوف من حيث الدعوة للجماعة بعبارة "الصلاة جامعة"، مؤكدا أنه لا يوجد حرج شرعي في ذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.