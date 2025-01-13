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دين ودنيا

رمضان عبد المعز: 8 كلمات تقولها ساعة الأذان تدخلك الجنة (فيديو)

الشيخ رمضان عبد المعز
الشيخ رمضان عبد المعز

أكد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، أن الشعور بالرضا عن الله عز وجل هو أساس الطمأنينة والسعادة الحقيقية للمؤمن، مضيفا أنه إذا كنت تعرف ما يخبئه الله لك من خير، لما كنت لتختار أي شيء آخر غير ما اختاره الله لك، لو كنت تعلم الغيب لكان اختيارك لما قدره الله لك، لأن الله سبحانه وتعالى خبير بصير، ولا يختار لعباده إلا الأفضل".

 

رمضان عبد المعز: أقدار الله يجب أن تقابل بالرضا الكامل


وأضاف الشيخ رمضان عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الاثنين: “التعامل مع أقدار الله يجب أن يكون بالرضا الكامل، نرضى بما كتبه الله لنا، سواء كانت الأحداث تتماشى مع توقعاتنا أم لا، الرضا عن الله في كل شيء، سواء كان قليلًا أم كثيرًا، هو طريقنا لرضا الله عنا”.

 

الشيخ رمضان عبد المعز يوضح  كيف أن التكاليف الشرعية التي فرضها الله على عباده هي خير لهم

وتابع الشيخ رمضان موضحًا كيف أن التكاليف الشرعية التي فرضها الله على عباده هي خير لهم، قائلًا: “كل الأوامر الشرعية التي فرضها الله علينا هي لمصلحتنا، والله عز وجل لم يفرض علينا شيئًا إلا لأنه يعلم ما هو خير لنا في الدنيا والآخرة، لذلك يجب أن نكون راضين عن شرع الله”.

كما أشار إلى أن هذا الرضا يعود على المسلم بثمرات عظيمة، منها رضا الله عنه في الدنيا والآخرة، موضحا الحديث النبوي الذي يبين فضل الرضا، حيث قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: "من قال حين يسمع الأذان: 'رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد نبيًا ورسولًا وجبت له الجنة'، غفر الله له ذنوبه كلها، هذا لأنك راض بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيًا ورسولًا."

وتابع: "الراضي عن الله، وعن دينه، وعن رسوله، هو من يستحق الجنة، لأنه قد تذوق طعم الإيمان الذي يتحقق بالاستسلام لشرع الله والرضا بكل ما قدره."

وأكد  أهمية الرضا في حياة المسلم، قائلًا: "من رضي بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد نبيًا ورسولًا، فقد تذوق طعم الإيمان، فهو بذلك قد وصل إلى قمة الاستسلام والرضا التام لشرع الله، وهذا هو الطريق إلى الجنة".

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