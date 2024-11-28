بدلا من 6 أيام ، خط الرورو يقلص زمن الشحن لأوروبا إلى يومين ونصف فقط

أعلن المسئولون عن تشغيل خط الرورو المصري/الإيطالي أن الزمن المستغرق لنقل البضائع بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي تم تقليصه إلى يومين ونصف اليوم فقط، مقارنة بنحو 6 أيام كانت تستغرقها الطرق التقليدية، في خطوة هامة لتعزيز التبادل التجاري بين مصر وأوروبا.

خط الرورو نقلة نوعية في مجال النقل البحري

وتعتبر هذه الخطوة نقلة نوعية في مجال النقل البحري، حيث سيساهم تقليص زمن الشحن بشكل كبير في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية.

كما سيتيح الخط الجديد وصول البضائع بشكل أسرع وأكثر كفاءة، بما يسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الزراعية والصناعية المصرية.

وفي هذا السياق، أكد السفير الإيطالي بالقاهرة، ميكلي كواروني، أن هذا الإنجاز سيسهم في تسهيل حركة التجارة بين مصر وإيطاليا، بالإضافة إلى دعم التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة والأمن الغذائي.

كما أشار الفريق مهندس/ كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، إلى أن تقليص زمن الشحن يعكس جهود التنسيق بين الجهات المصرية والإيطالية، ويعزز من القدرة اللوجستية للمنتجات المصرية في التنافس مع السلع العالمية في الأسواق الأوروبية.

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