أبرزها صدام السيتي والريال، موعد مباريات ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا، تقام اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء مواجهات قوية بين الفرق التي احتلت المراكز بين التاسع وحتى الرابع والعشرين في التشامبيونزليج.

وتقام مباريات ملحق دوري أبطال أوروبا، عقب ختام المرحلة الجديدة من البطولة، التي شهدت تنافس 36 فريقًا في نظام دوري موحد.

وتأهلت الفرق التي احتلت المراكز من 9 إلى 24 لخوض مواجهات الملحق، حيث ستحدد هذه المرحلة هوية المتأهلين إلى دور الـ16.

وتقام مباريات هذا الدور خلال شهر فبراير الحالي ويأتي علي رأس تلك المباريات لقاء مانشستر سيتي مع ريال مدريد، ومباراة سيلتيك ضد بايرن ميونخ.

مواعيد مباريات ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 11 فبراير 2025

بريست ضد باريس سان جيرمان - 07:45 بتوقيت القاهرة – 08:45 بتوقيت مكة المكرمة - قناة beIN Sports HD 1



مانشستر سيتي ضد ريال مدريد - 10:00 بتوقيت القاهرة – 11:00 بتوقيت مكة المكرمة - قناة beIN Sports HD 1



يوفنتوس ضد آيندهوفن - 10:00 بتوقيت القاهرة – 11:00 بتوقيت مكة المكرمة - قناة beIN Sports HD 2



سبورتنج لشبونة ضد بوروسيا دورتموند - 10:00 بتوقيت القاهرة – 11:00 بتوقيت مكة المكرمة - قناة beIN Sports HD 3

الأربعاء 12 فبراير2025



كلوب بروج ضد أتالانتا - 10:00 بتوقيت القاهرة – 11:00 بتوقيت مكة المكرمة - قناة beIN Sports HD 3



فينورد ضد ميلان - 10:00 بتوقيت القاهرة – 11:00 بتوقيت مكة المكرمة - قناة beIN Sports HD 1



سيلتيك ضد بايرن ميونخ - 10:00 بتوقيت القاهرة – 11:00 بتوقيت مكة المكرمة - قناة beIN Sports HD 3



موناكو ضد بنفيكا - 10:00 بتوقيت القاهرة – 11:00 بتوقيت مكة المكرمة - قناة beIN Sports HD 4





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