في رحاب الحبيب.. إسلام شاعر الرسول

أبيات لا تندُ إلا من قلب محب، وروح محلقة في سماء الإيمان.. قالها الشاعر المخضرم حسان بن ثابت.. العجيب أنه نظمها عفو الخاطر، ومن وحي اللحظة، والأعجب أنه قالها، وهو لا يزال بعد على دين الشرك.



لم يكن حسان بن ثابت يدري وهو يتسلم من كفار قريش "عربون العملية" التي كلفوه بها، وهي أن يهجو سيدنا محمد، رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، أنها ستكون آخر عهده بالجاهلية، بعد نيف ونصف قرن من عبادة الأصنام!



وقف الشاعر الموهوب فوق صخرة أو مكان مرتفع، ليستطيع أن يتفحص الحبيب المصطفى، صلى الله عليه وسلم، لكي يكتشف ما به من عيوب ليستغلها في انتقاده، وينظم ذلك شعرا، كعادته. وما أن اقتربت خطى الهادي، صلى الله عليه وآله وسلم، حتى سطع النور المحمدي، وغمر المكان بأكمله، وغشيت الأضواء الربانية عيني حسان، واضطربت مشاعره، واختلطت أحاسيسه، لكن كان نور الإيمان قد نفذ إلى قلبه، وغطى على كل ما عداه.



لم يدر حسان بن ثابت ما الذي دهاه، لكنه لم يستطع مقاومة المشاعر الجميلة التي انتابته.. مزيج من الإيمان والحب والإعجاب الشديد، فضلا عن الرهبة والهيبة.. كيف وصف الشاعر النابه هذا الإنسان العظيم؟!

نسي أنه جاء ووقف هذا الموقف من أجل ممارسة عمله في الهجاء والتنمر.. ومن وحي تلك اللحظة العظيمة، قال أجمل شعر في المديح، وكيف لا وهو في مدح سيد الوجود، وأعظم خلق الله، صلى الله عليه وآله وسلم! قال:

"لما رأيتُ أنوارَه سطعتْ … وضعتُ من خيفتي كَفِّي على بصرِي

خوفًا على بصري مِنْ حُسْنِ طلعتِهِ... فلستُ أنظرُهُ إلا على قدري

روحٌ من النورِ في جسمٍ من القمرِ … كحليةٍ نُسِجَتْ من الأنجمِ الزُهُرِ

بهذه الأبيات الثلاثة البديعة، استهل حسان بن ثابت حياته الجديدة، بعد أن طوى صفحة الماضي الكئيبة بكل ما اكتظت به من ذنوب وخطايا، وفتح صفحة ناصعة في ظل الإسلام، وفي رحاب الحبيب.



وكلما طالعتُ البيتين اللذين قالهما مادحا سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، بعد إسلامه، اقشعر جسمي من فرط حلاوة الشعر، وجمال المعنى.

يقول حسان:

وَأَحسَنُ مِنكَ لَم تَرَ قَطُّ عَيني … وَأَجمَلُ مِنكَ لَم تَلِدِ النِساءُ

خُلِقتَ مُبَرَّءًا مِن كُلِّ عَيبٍ … كَأَنَّكَ قَد خُلِقتَ كَما تَشاءُ

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