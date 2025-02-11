حققت جامعة عين شمس إنجازًا جديدًا بحصول فريق الابتكار (ASU-iHub Team)، بمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس (ASU-iHub) على المركز الثاني في هاكاثون الذكاء الاصطناعي وجائزة قدرها خمسون ألف جنيه، وذلك بمشاركة مركز الابتكار وريادة الأعمال (ASU-iHub) بالتعاون مع مركز التوظيف (ASU Career Center) بالجامعة.

جامعة عين شمس تفوز بالمركز الثاني في هاكاثون الذكاء الاصطناعي

تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وغادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون المجتمع وتنمية البيئة، وأماني كامل، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، اشراف نيڤين عاصم الرئيس التنفيذي لقطاع الابتكار،

ويعد هذا هو أول إنجاز لفريق الابتكار (ASU-iHub Team) متعدد التخصصات والذي تم اطلاقه بمركز الابتكار وريادة الأعمال (ASU-iHub) بجامعة عين شمس مطلع عام 2025 برئاسة د. محمد مجدي مدير مركز الابتكار وريادة الاعمال (ASU-iHub)

حيث شارك في هذا الهاكاثون فريق متميز من طلاب كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، تحت إشراف: الأستاذة الدكتورة نجوى بدر - عميدة كلية الحاسبات والمعلومات، د. رضوي الحسيني المدرس المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات

ضم الفريق الطلاب:

محمد سامي محمد، يمني محمد بسام، ريم طارق اسماعيل، فؤاد عمرو محمد، مكاريوس موسي سليمان، يوسف هاني احمد، عمر حسين السيد، نور احمد صادق، عمار احمد محمد، نور سامح محمد السيد

حيث يهدف الفريق إلى تطوير حلول إبداعية باستخدام تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، الرؤية الحاسوبية وغيرها من خلال البحث والتطوير (R&D) بهدف تحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتنفيذ تساهم في حل مشكلات حقيقية في الصناعة.

والجدير بالذكر ان مسابقه هاكاثون Orange Egypt AI-Hackathon هي تحدٍّ تقني مكثف استمر لمدة يومين (8-9 فبراير 2025) بمقر Orange Digital Center، حيث تنافس فيه المشاركون من جامعة عين شمس، وجامعة القاهرة، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والجامعة الالمانية بالقاهرة، على تطوير حلول مبتكرة باستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الاتصالات والتكنولوجيا.

تضمنت المسابقة، تدريبات مكثفة على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، تطوير حلول واقعية On-Site لمواجهة تحديات في قطاع الاتصالات وتم عرض المشروعات أمام لجنة تحكيم متخصصة تضم خبراء من أورانج ومجال التكنولوجيا.

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