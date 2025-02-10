نطمت كلية الزراعة بجامعة عين شمس ورشة عمل حول المبيدات والصادرات الزراعية المصرية.

ورشة عمل بكلية الزراعة جامعة عين شمس تناقش المبيدات والصادرات الزراعية المصرية

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة،وبحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ولاء عبدالغني عميد الكلية ولفيف من وزراء الزراعة السابقين وعمداء الكلية السابقين ورئيس لجنة القطاع الزراعي بالمجلس الأعلى للجامعات ورئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ ورئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية ومديري المعمل المركزي للمبيدات ومعمل متبقيات المبيدات ومديري المراكز البحثية بمركز البحوث الزراعية، ورئيس قسم وقاية النبات وأعضاء هيئة التدريس بالقسم ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية.



في مستهل كلمتها، رحبت الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة بالحضور، وتقدمت بالتهنئة للدكتور ولاء عبد الغنى بمناسبة توليه منصب العميد، كما أعربت عن شكرها وتقديرها للدكتورة ثناء النوبي على جهودها المتميزة خلال الفترة التي تولت فيها القيام بأعمال عميد الكلية.

وأشارت إلى الدور الحيوي للزراعة وتأثيرها على مختلف جوانب الحياة وتغيير أنماطها، كما أكدت على أهمية دور الجامعة في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما يسهم في خدمة المجتمع والحفاظ على البيئة.

وفي كلمته رحب ولاء عبدالغني عميد الكلية بالحضور وقدم الشكر لرئيس الجامعة و غادة فاروق لدعمها الدائم للكلية وأشار الى أن الكلية زاخرة بقامات علمية وسياسية تولت قيادة قاطرة الزراعة بمصر في الفترة السابقة والحالية.

تشكيل مستقبل صادرات المحاصيل الزراعية

كما أشار إلى اهتمام القيادة السياسية بالقطاع الزراعي باعتبار أن أمن مصر الإستراتيجي يبدأ من الأمن الزراعي.

وقد تناولت الورشة العديد من الموضوعات الهامة منها الوضع الراهن للصادرات الزراعية المصرية، والابتكارات في مجال تركيب وتصنيع المبيدات وتشكيل مستقبل صادرات المحاصيل الزراعية، وتأثير استخدام المبيدات على الصادرات الزراعية المصرية الرؤية والتحديات.



كما ناقشت دور منظومة الصحة النباتية في دعم الصادرات الزراعية، والصادرات الزراعية وإدارة منظومة مكافحة الآفات، ودور المعمل المركزي للمبيدات في تحقيق إشراف الدولة على تداول المبيدات والصادرات الزراعية المصرية وأيضًا المعمل المركزي المتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية ودعم الصادرات الزراعية المصرية والحدود القصوى المسموح بها من متبقيات المبيدات مقياس دولي لتسهيل حركة الصادرات الزراعية.

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