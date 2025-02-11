ترتيب الدوري الإيطالي، يتصدر نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 55 نقطة بعد انتهاء الجولة الـ 24 من الكالتشيو.

ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الـ 24



1- نابولي، 55 نقطة.

2- إنتر ميلان، 54 نقطة.

3- أتالانتا، 50 نقطة.

4- لاتسيو، 45 نقطة.

5- يوفنتوس، 43 نقطة.

6- فيورنتينا، 42 نقطة.

7- ميلان، 38 نقطة.

8- بولونيا، 38 نقطة.

9- روما، 34 نقطة.

10- أودينيزي، 30 نقطة.

11- تورينو، 28 نقطة.

12- جنوى، 27 نقطة.

13- كالياري، 24 نقطة.

14- ليتشي، 24 نقطة.

15- هيلاس فيرونا، 23 نقطة.

16- كومو، 22 نقطة.

17- إمبولي، 21 نقطة.

18- بارما، 20 نقطة.

19- فينيزيا، 16 نقطة.

20- مونزا، 13 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الايطالي

وشهدت منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي موسم 2024/25، فوز إنتر ميلان على فيورنتينا بهدفين لهدف، وتعادل نابولي مع أودينيزي بهدف لمثله، وفوز ميلان على إمبولي بثنائية نظيفة، ويوفنتوس علي كومو بهدفين لهدف.

واكتسح أتالانتا نظيره هيلاس فيرونا بخمسة أهداف دون رد، كما حقق لاتسيو الفوز على مونزا بخمسة أهداف لهدف.

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