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رياضة

فينورد يقيل مدربه قبل يومين من مواجهة ميلان بدوري أبطال أوروبا

برايان بريسكي، فيتو
برايان بريسكي، فيتو

أعلن نادي فينورد الهولندي رسميًا، مساء اليوم الإثنين، عن إقالة مدربه الدنماركي برايان بريسكي، قبل يومين من استضافة ميلان الإيطالي في ذهاب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ترتيب فينورد في الدوري الهولندي 

ويحتل فينورد المركز الخامس في الدوري الهولندي، رغم فوزه في الجولة الماضية على سبارتا روتردام بثلاثية نظيفة.

ووقع بريسكي عقدًا لمدة 3 سنوات مع فينورد في يونيو الماضي، عندما حل محل أرني سلوت الذي رحل لتولي قيادة ليفربول، لكنه تعرض لضغوط مؤخرا بعد سلسلة من النتائج السيئة.

وكان فوز الفريق على سبارتا روتردام هو الأول له في 5 مباريات بالدوري، لكنه يظل متأخرًا بفارق 12 نقطة عن أياكس أمستردام المتصدر.

فينورد يودع كأس هولندا 

كما خرج فينورد من كأس هولندا التي فاز بها الموسم الماضي، وذلك على يد بي إس في أيندهوفن الأسبوع الماضي.

وقال فينورد في بيان: "يشير النادي إلى النتائج غير المتسقة والافتقار إلى الانسجام باعتبارها الأسباب الرئيسية (لإقالة بريسكي)، رغم أن فينورد حقق بعض النتائج المثيرة للإعجاب مع بريان، خاصة في دوري أبطال أوروبا".

وتابع: "إلا أن أداء الفريق كان غير متسق للغاية في الأشهر الأخيرة، ولسوء الحظ، نرى القليل جدًا من التقدم الهيكلي".

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