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حوادث

حبس سائق طعن زميله داخل موقف سيارات بالوراق

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

 أمرت نيابة الجيزة بحبس سائق، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة طعن زميله داخل موقف سيارات (محور 26 يوليو - الوراق) بسلاح أبيض نتج عنه إصابته بطعنات في البطن  إثر نشوب  مشاجرة بينهما.

 

 وألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق متهم  بإصابة سائق  آخر داخل موقف سيارات (محور 26 يوليو - الوراق) بسلاح أبيض نتج عنه إصابته بطعنات في البطن  إثر نشوب  مشاجرة بينهما وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة، وجاري عرضه على النيابة .
 

تلقى مأمور قسم شرطة الوراق العميد محمد الجيار إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بموقف سيارات المحور.


وانتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص نشوب مشاجرة تطورت إلى اعتداء شخص على آخر بسلاح أبيض محدثًا إصابته بجرح نافذ.

 

ونقل المارة المصاب إلى مستشفى الوراق المركزي للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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نيابة الجيزة الجيزة قسم شرطة الوراق
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