اليوم العالمي لمرض السعار، هيئة الدواء توصي بالتطعيم عند التعرض لعقر كلب

تحيي دول العالم اليوم ٢٨ سبتمبر اليوم العالمي لمرض السعار للتوعية بخطورته وأعراض الإصابة به وطرق الحماية منه.

وحذرت هيئة الدواء المصرية من خطورة مرض السعار، نظرا لأنه مرض قاتل لو لم يتم علاجه مباشرة بعد التعرض للعقر من حيوان مصاب بالسعار

التطعيم ضد السعار الطريقة الوحيدة للحماية من المرض

وقالت هيئة الدواء المصرية عند التعرض لعضة حيوان يجب التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي لإجراء التطعيم اللازم ضد السعار لأنها الطريقة الوحيدة للتصدي للمرض.

وكشف الدكتور مصطفى محمدي استشاري مكافحة العدوى وأمراض الباطنة أن مرض السعار أو داء الكلب هو مرض فيروسي حاد معدي يصيب الإنسان والحيوان، ويسببه فيروس السعار عندما ينتقل من لعاب الحيوان الحامل له المسعور إلى الإنسان إذا تعرض للعض أو الخربشة أو لعق الجلد الغير سليم ووصول لعاب هذا الحيوان إلى هذه الأماكن المفتوحة في الجلد.

وأكد أن الكلب مسئول عن 90 % تقريبا من الإصابات بمرض السعار خصوصا الكلاب الضالة أو الأليفة غير المحصنة باللقاح.



ووجه تعليمات مهمة يجب اتباعها عند التعرض لحيوان ما طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية فقد قسمت الحالات المعرضة للعدوى إلى ثلاث فئات:

الفئة الأولى



ملامسة لعاب الحيوان للجلد السليم بدون خدوش أو جروح ويوصي بغسل مكان الإصابة جيدا بالماء والصابون 15 بالماء والصابون لمدة المنطقة جيدا بالماء -20 دقيقة على الأقل.

الفئة الثانية

خدش بسيط أو خربشة بدون نزول دم ويجب غسل مكان الإصابة بالماء والصابون لمدة 15-20 ثم التوجه لتلقي الأقل + التطعيم ضد السعار.

الفئة الثالثة

عضة أو خربشة عميقة في الجلد مع نزول دم ويجب غسل المنطقة جيدا وتلقي التطعيم ضد السعار بجانب مصل الأمصال المضادة.

وأكد استشاري مكافحة العدوى أنه إذا كان الحيوان المسبب للإصابة منزلي أو يمكن مراقبته ولم تظهر عليه أعراض بعد تلقي الجرعة الثالثة من التطعيم حينها يمكن التوقف عن استكمال التطعيم بعد الجرعة الثالثة ولكن في حالة ظهور أعراض علي الكلب هنا يجب استكمال الجرعات.

ويعطى لقاح السعـار على 5 جرعات على مدار 4 أسابيع.