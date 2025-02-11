الزعل كسر قلبها، سيدة تلحق بزوجها بعد أيام من رحيله بالشرقية

الوفاء حتى في الموت، هذه الجملة تلخص حكاية الأزواج الذين يرحلون بعد وفاة شركاء حياتهم وكذلك الأبناء الذين يموتون بعد وفاة أحد والديهم، وكان آخر هذه الوقائع وفاة سيدة بعد رحيل زوجها بنحو أسبوع تقريبًا بإحدى قرى مركز منيا القمح في محافظة الشرقية.

تشييع جثمان سيدة لحقت بزوجها بعد أسبوع من وفاته

في مشهد مهيب شيع أهالي مركز منيا القمح جثمان سيدة تدعي الحاجة عواطف عقب وفاة زوجها ويدعى الشيخ صالح وسط حالة من الحزن بين الأهالي على فراق الزوجين.

وأكد ربيع محمد، أحد جيران الزوجين، أن الزوجين كانوا من أهالي القرية وكانوا يتمتعون بالهدوء والاحترام ويشهد لهم الجميع بحسن معاملتهم وحب مساعدتهم للغير والوقوف بجانب أهالي قريتهم.

أوفياء حتى في الموت، سيدة تلحق بزوجها بعد أيام من رحيله بالشرقية، فيتو

وأضاف أن الزوجين كانت بينهما مودة ورحمة وإخلاص وارتباط بعلاقة قوية في السراء والضراء ويشهد أهالي القرية على ذلك، مشيرا أن نبأ وفاة الزوج كان صدمة كبيرة للزوجة وكانت مشاركة في تشييع الجثمان ومتأثرة بفراقه ولم يتخيل أحد أنها سوف تلحق به بعد عدة أيام فقط.

وتحولت صفحات وجروبات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"بمحافظة الشرقية إلى دفتر عزاء وحزن على وفاة الزوجين حيث نعاهم العديد بكلمات حزينة ومؤثرة، وانهالت عليهما الدعوات بالرحمة والمغفرة.

جمال شعبان: الحزن يكسر القلب، و300 حالة وفاة يوميا بالسكتة القلبية

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق: "الزعل يكسر القلب، لأنه يؤدي إلى عاصفة من الأدرينالين ما يقلص الشرايين التاجية، وقد يحدث شلل مؤقت في عضلة القلب".

الصدمات العاطفية

وأضاف جمال شعبان: "الستات تتعرض لكسر القلب أكثر من الرجال نتيجة الصدمات العاطفية اللاتي يتعرضن لها".

رفع المناعة الروحية

وتابع شعبان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساحة حرة"، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عثمان: "هناك ضرورة للتكيف مع الزعل من خلال الاستعانة بالصبر والصلاة، إلى جانب أهمية رفع المناعة الروحية من خلال وضع نظام للحياة، والتكيف مع ضغوطات الحياة، وتحويل الحزن إلى طاقة إيجابية".

أوفياء حتى في الموت،سيدة تلحق بزوجها بعد أيام من رحيله بالشرقية، فيتو

قلب صفحات الحياة

وأكمل: "الإنسان معرض للحزن، لأنه ليس إنسانًا آليًا، ولكن من الضرورة عدم إطالة فترة الزعل، معقبًا: "يجب قلب صفحات الحياة بسرعة".

حالات السكتة القلبية في مصر

وأوضح: "لا توجد إحصائيات دقيقة في مصر عن حالات السكتة القلبية، ولكن تقديريا هناك 300 حالة وفاة في مصر يوميا بسبب السكتة القلبية.

زيادة أسباب أمراض القلب في مصر

وأكد: “نسبة الوفاة بالسكتة القلبية في مصر لم تزد، ولكن رصد هذه الحالات هو ما زاد، وأسباب أمراض القلب زادت، وهي أمراض الضغط والسكر والكوليسترول والعوامل الوراثية والتدخين والأرق وإهمال وجبة الإفطار والمشروبات الغازية والمكملات الغذائية الهرمونية في صالات الجيم”.

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