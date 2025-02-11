الجفالي يكشف عن رأي والده عندما علم بانضمامه إلى الزمالك ويوجه رسالة لجماهير الأبيض

تحدث الجناح التونسي أحمد الجفالي لاعب الزمالك الجديد عن سعادته بالانضمام إلى القلعة البيضاء خلال الميركاتو الشتوي.

وقال أحمد الجفالي في فيديو نشرته الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر فيس بوك: “استقبالي في الزمالك كان جيدًا وكثير من اللاعبين رحبوا بي”.

وتابع: "المفاوضات بدأت مع وكيل أعمالي وبعدها تحدث معي رئيس النادي والحمد لله المفاوضات كانت جيدة وكنت مصرًّا على الانضمام إلى الزمالك".

وواصل: "طموحاتي مع الزمالك الفوز بالألقاب المحلية الإفريقية ووجودي في فريق مثل الزمالك يجب أن يكون طموحي كبيرًا وطموحي الشخصي أن أفرح جمهور الزمالك وأقدم مستوى جيدًا".

وأضاف: "بالتأكيد شعرت بالفرحة لأن أي لاعب يوقع مع نادٍ عريق مثل الزمالك لازم يفرح".

وقال: "اتصلت بوالدي لأخبره بانضمامي إلى الزمالك لأنه أكثر من وقف معي وأنا صغير وفرحته كانت أكبر من فرحتي".

وعن وجود لاعبين من بلده تونس في الزمالك قال: “بالتأكيد وجود لاعبين من جنسيتي أمر جيد وسيدخلونني أسرع في أجواء الفريق”.

وواصل: “لاعبي المفضل في الزمالك هو كابتن شيكابالا وليس هو فقط بل زيزو أيضًا والجزيري ودونجا”.

وألمح: “متشوق جدًّا لخوض أول مباراة مع الزمالك ورسالتي ستكون في الملعب”.

وعن رسالته لجمهور الزمالك: “إن شاء الله تشوفوني مثل ما كنتوا تتمنوا”.

الاتحاد المنستيري يعلن رسميا انتقال أحمد الجفالي إلى الزمالك

وكان نادي الاتحاد المنستيري أعلن بشكل رسمي، انتقال أحمد الجفالي إلى نادي الزمالك في الميركاتو الشتوي الجاري.

وأصدر نادي الاتحاد بيانًا رسميًّا عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك جاء كالتالي:"

تُعلم الهيئة التسييرية للاتحاد الرياضي المنستيري أنه تم الاتفاق على انتقال اللاعب أحمد الجفالي إلى نادي الزمالك المصري مقابل مبلغ قدره 500,000 دولار تصرف على دفعتين، دفعة أولى عند الإمضاء ودفعة ثانية يوم 01.05.2025، مع احتفاظ نادينا بنسبة 20% من قيمة أي انتقال مستقبلي للاعب.

وواصل البيان: "نشير إلى أن هذا الانتقال تم رغم أن عقد اللاعب دخل في الفترة المحمية، وكان بإمكانه شراء ما تبقى من عقده بداية من 01 يوليو 2025.

كما نؤكد أن عملية التفريط في اللاعب لم ترتب عنها أي تكاليف إضافية للنادي، حيث لم تدفع أي عمولات لوكيل أعمال اللاعب".

وأضاف: "كما نؤكد أنه سيتم تسوية الوضعية المالية للاعب الفريق في أقرب الآجال حرصًا منا على توفير المناخ المناسب لتحقيق النتائج الإيجابية. وفي سياق آخر، سيتم تسليم مهام الهيئة التسييرية الجديدة يوم الاثنين 10 فبراير 2025".

وأشار:"كما ندعو الجميع إلى الالتفاف حول الفريق والتعالي بروح المسؤولية ونبذ النفس عن كل أشكال التشتت وراء الشائعات، ونؤكد أن فريقنا، بفروعه المختلفة، يظل دائمًا على قلب رجل واحد".

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