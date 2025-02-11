الثلاثاء 11 فبراير 2025
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أخبار مصر

بعدما أثار جدلا واسعا، بيان هام من وزارة العمل بشأن إعلان فرص عمل الممرضات بالمغرب

وزارة العمل، فيتو
وزارة العمل، فيتو

أصدرت وزارة العمل بيان عاجل للرد  على ما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الإعلان الذي نشرته الوزارة منذ أيام قليلة، والخاص بتوفير فرص عمل لممرضات مصريات في إحدى منشآت الرعاية الصحية بالمغرب. 

 

حقيقة توفير فرص عمل لممرضات مصريات في المغرب 

وأكدت الوزارة انها أعلنت هذه الوظائف بعد تلقيها طلبات من شركة "رواج لتطوير الموارد السعودية"، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير الموارد البشرية وإدارة الكفاءات.

ونشرت الوزارة مع هذا البيان المستندات الدالة على استلامها رسالة رسمية من مكتب التمثيل العمالي بالرياض، عقب تلقيه طلبية من "رواج "، وهو ما دفع الوزارة إلى سرعة إعلان هذه الطلبية في إطار دورها في توفير فرص عمل للشباب المصري بالخارج. 

كما أكد البيان أن تكذيب أو تشكيك البعض لما نشرته الوزارة غير صحيح، خاصة وأن ما جرى الإعلان عنه، جاء من واقع الوثائق والخطابات الرسمية  التي تلقتها "الوزارة" التي لا تنشر أي إعلانات خاصة بالوظائف إلا بعد تلقيها طلبات من شركات وجهات رسمية. 

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