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رياضة

موعد مباراة الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

الزمالك وفاركو
الزمالك وفاركو

الزمالك وفاركو، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها اليوم الثلاثاء على ستاد برج العرب.

موعد مباراة الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز

تنطلق مباراة الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو 

وتنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع فاركو في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة، فيما يحتل فاركو المركز السابع برصيد 18 نقطة.

ويسعى الزمالك لمواصلة الانتصارات في الدوري الممتاز عبر بوابة فاركو، عقب الفوز في الجولة الماضية أمام الاسماعيلي بثنائية نظيفة.

جروس مدرب الزمالك
جروس مدرب الزمالك

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء أمس الاثنين على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب في الإسكندرية استعدادًا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس على تخفيف الحمل البدني للاعبين في مران الأمس، خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد قبل اللقاء.

وركز جروس وجهازه المعاون على بعض الجوانب الفنية والخططية، استعدادًا للقاء المرتقب أمام فاركو، وحرص المدير الفني على منح اللاعبين تعليمات خلال الفقرة الفنية وتصحيح الأخطاء.

وكان الزمالك r] انتظم في معسكر مغلق أمس ببرج العرب استعدادًا لمواجهة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

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