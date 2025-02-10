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رياضة

30 مليون يورو فارق، الأهلي يتفوق علي غزل المحلة في القيمة التسويقية

الأهلي وغزل المحلة
الأهلي وغزل المحلة

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره غزل المحلة  في المباراة المقرر أن تجمع بينهم غدا الثلاثاء، علي ملعب السلام، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز

ويتفوق النادي الأهلي علي غزل المحلة في القيمة التسويقية بفارق يصل إلي 30 مليون يورو. 

وتستعرض فيتو لكم القيمة التوسيقية للنادي الأهلي وغزل المحلة وأغلي اللاعبين في صفوف الفريقين قبل مواجهة الغد. 

القيمة التوسيقية للنادي الأهلي وغزل المحلة  
 

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 33.03 مليون يورو، ويعد أغلي لاعبي الأحمر في القيمة التسويقية هو أشرف بن شرقي بمبلغ 3.50 مليون يورو، ثمن يأتي خلفه إمام عاشور ووسام أبو علي بنفس القيمة والتي تبلغ 3 مليون يورو. 

فيما تساوى القيمة التسويقية لغزل المحلة 3.90 مليون يورو، حيث يعد أغلي لاعب زعيم الفلاحين هو محمد علي بن حمودة بقيمة 600 ألف يور، ثم يأتي خلفه إبراهم حسن وعبد الرحمن جبنه بنفس القيمة والتي تبلغ 300 ألف يورو. 

ترتيب الأهلي وغزل المحلة في الدوري الممتاز

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة خلف بيراميدز المتصدر بفارق نقطة وحيدة، أما زعيم الفلاحين ياتي في المركز الخامس عشر حيث يمتلك غزل المحلة 11 نقطة. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة يوم غدا الثلاثاء الموافق 11 من شهر فبراير الجاري في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز

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