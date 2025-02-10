الظهور الأول لـ محمد شوقي في مران الأهلي (صور)

ظهر محمد شوقي مدير الكرة الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال مران الفريق الذي أقيم اليوم علي ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة نظيره غزل المحلة غدا الثلاثاء، علي ملعب السلام، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي أعلن أمس تعيين الكابتن محمد شوقي نائبًا للمدير الرياضي لشئون الفريق الأول لكرة القدم.

ترتيب الأهلي وغزل المحلة في الدوري الممتاز

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة، خلف بيراميدز المتصدر بفارق نقطة وحيدة، أما زعيم الفلاحين فيأتي في المركز الخامس عشر حيث يمتلك غزل المحلة 11 نقطة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة يوم غدا الثلاثاء الموافق 11 من شهر فبراير الجاري في السابعة مساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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