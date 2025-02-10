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سياسة

وزير الشباب يكشف الاستعداد لإنشاء غرفة صناعة الرياضة

وزير الشباب بمجلس
وزير الشباب بمجلس النواب

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه عقب أحداث بورسعيد، وفي ضوء اشتراطات النيابة العامة لتأمين الاستادات الرياضية والجماهير، تم وضع كود خاص بتأمين الاستادات الرياضية شملت كاميرات تتبع للتذاكر الإلكترونية، وغرفة للتحكم، والفصل بين الملعب والجماهير، مشيرًا أنه قد تم تدشين عدد 6 استادات رياضية جديدة وفقًا لهذا الكود.

 

الموافقة على إنشاء غرفة صناعة الرياضة

وأعلن وزير الشباب والرياضة، موافقته على مقترح إنشاء غرفة لصناعة الرياضة، قائلا: الوزارة ليس لديها مانع.

توصية لجنة الشباب بالبرلمان بشأن إنشاء غرفة صناعة الرياضة

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، وزارة الشباب بالبدء في إجراءات إنشاء غرفة تجارية لصناعة الرياضة بالتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة، واتحاد الصناعات المصرية.

اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود الشامي، بشأن ضرورة وجود تراخيص للاستادات الرياضية على مستوى الجمهورية وإنشاء غرفة صناعة الرياضة.

تكويد المنشآت الرياضية

وطالب النائب محمود الشامي، بتكويد المنشآت الرياضية بحيث تكون لها رخصة دائمة ويتم تقسيمها إلى رخصة (أ – ب – ج) حسب طبيعة كل منشأة رياضية، مضيفًا أن حصر المنشآت الرياضية لتكويدها سيكون قوة استثمارية كبيرة تدر دخلا وعائدًا ماليًا كبيرًا، خاصة وأن هناك منشآت رياضية تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية وأخرى توجد داخل الجامعات، فضلًا عن الاستادات الرياضية والصالات المغطاة مؤكدًا أنه يمكن الشراكة مع القطاع الخاص في هذا الأمر.

إنشاء غرفة لصناعة الرياضة داخل اتحاد الصناعات المصرية

كما طالب النائب، في طلب إحاطة آخر، بإنشاء غرفة لصناعة الرياضة داخل اتحاد الصناعات المصرية خاصة وأن الرياضة باتت صناعة لها مدخلاتها ومخرجاتها ويدخل فيها العديد من الصناعات مثل الملابس والأدوات الرياضية، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمار في قطاع الصناعة الرياضية في الصين بلغ نحو 150 مليار دولار.

الرياضة يجب أن تتبلور في إطار فكر صناعي

وشدد عضو مجلس النواب، على أن الرياضة يجب أن تتبلور في إطار فكر صناعي أسوة بكافة القطاعات الأخرى.

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