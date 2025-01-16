وزير الشباب والرياضة يلتقي محافظ جنوب سيناء

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى مقر ديوان عام محافظة جنوب سيناء، وكان في استقباله اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء.

وتأتي زيارة وزير الشباب والرياضة إلى المحافظة من أجل حضور ختام البطولة العربية ومهرجان الهجن.

وستضمن الزيارة قيام الوزير بالعديد من الجولات التفقدية بالمحافظة، والتي ستشمل على تفقد ومتابعة العديد من المشروعات الرياضية والشبابية المقامة بالمحافظة.

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