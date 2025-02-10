أشرف صبحي أمام النواب: تقديم قانون الرياضة للبرلمان قريبًا

أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، حرص الوزارة علي التنسيق والتعاون المتواصل مع أعضاء مجلس النواب، باعتبارهم ممثلين عن الشعب بمختلف فئاته، موجها الشكر للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب د محمود حسين، علي حرصه علي التعاون مع الحكومة، مشيرا الى اعتزازه بتلك الرحلة على مدار سبع سنوات عمل متكامل.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الشباب والرياضة بـ مجلس النواب اليوم برئاسة النائب د محمود حسين رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والذى شهد توجيه عدد من النواب كلمات شكر وتحية للوزير علي جهوده المبذولة في قطاعى الشباب والرياضة.

التعاون الجيد بين المجلس النيابى والحكومة

وقال الدكتور محمود حسين، إن مشهد ترحيب النواب بالوزير وكلمات الشكر الموجهة له، يدل علي التعاون الجيد، بين المجلس النيابى والحكومة، وهو ما كان ثمار جيدة خلال الفترة الماضية.

وأكد أن ذلك دليل علي الجهد المبذول من الوزير وكذلك دليل علي التنسيق بين النواب والحكومة.

وقال الدكتور أشرف صبحى، ان الوزارة تهتم في موازنتها بطلبات النواب، مشيرا إلي أن الوزارة تمكنت من زيادة موازنتها المالية لتلبية الاحتياجات من خلال دخول القطاع الخاص، حيث بلغت حجم موازنة القطاع الخاص ٤.٨ مليار جنيه، يضاف إلى الموازنة الطبيعية للوزارة من موازنة الدولة وهى نحو ٣٠ مليار جنيه.

وأضاف الوزير، أن بعد أولمبياد باريس، تم وضع نظام حوكمة بشكل كبير للاتحادات وتم إعادة هيكلتها، ودخلت وجوه جديدة بها بنسبة أكبر من ٦٠ في المائة.

مبادرة حياة كريمة

واستعرض الوزير، دور ومشاركة الوزارة في مبادرة حياة كريمة بمختلف القرى من خلال الشكل الجديد لمراكز الشباب بها.

وتابع، أن قانون الرياضة الجديد يعد خطوة جيدة، وسيتم تقديمه قريبا.

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