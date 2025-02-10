بسبب ماس كهربائي، اندلاع حريق في شقة سكنية بالمحلة

اندلع حريق، اليوم الإثنين، داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة الوراقة بمدينة المحلة الكبرى، في محافظة الغربية نتيجة ماس كهربائي، مما أدى إلى اشتعال النيران في بعض محتويات الشقة.

وفور تلقي الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية بلاغًا بالحادث، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، حيث تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الوحدات السكنية المجاورة.

وأكدت مصادر أمنية بـ محافظة الغربية أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية، واقتصرت الخسائر على تلفيات في بعض الأثاث والأجهزة الكهربائية داخل الشقة.

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