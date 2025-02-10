الإثنين 10 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

وفاة طالبة إثر سقوطها من الطابق الرابع بمنزلها في الغربية

وفاة فتاة إثر سقوطها
وفاة فتاة إثر سقوطها من الطابق الرابع بمنزلها في الغربية

لقيت فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا مصرعها، اليوم الاثنين، إثر سقوطها من شرفة الطابق الرابع بمنزل أسرتها الكائن بشارع علي خميس، المتفرع من شارع عمار، بمنطقة أبو دراع بدائرة قسم ثان المحلة الكبرى بـ محافظة الغربية.

بتخفيضات كبيرة، محافظ الغربية يفتتح معرضين “أهلًا رمضان” بالسنطة (بث مباشر)

محافظ الغربية يفتتح معرض “أهلًا رمضان” بكفر الزيات

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء أيمن عبد المجيد، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمد البرلسي، مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ بسقوط فتاة تدعى "بروين. م"، طالبة، من شرفة منزلها بالطابق الرابع، مما أدى إلى وفاتها على الفور.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الأجهزة الأمنية بـ الغربية بقيادة الرائد محمد عيد، إلى موقع الحادث، حيث تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام "القصر" تحت تصرف النيابة العامة.

التحقيقات جارية

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

 

تحريات مكثفة لحل لغز سقوط فتاة من الطابق الثالث بالمقطم

 

تجري الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة لكشف غموض وملابسات سقوط فتاة من الطابق الثالث بأحد العقارات السكنية بمنطقة المقطم.

سقوط فتاة من الطابق الثالث بالمقطم
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على جثة فتاة أسفل عقار سكني بشارع طلائع المستقبل بدائرة قسم شرطة المقطم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة أسفل عقار سكني بشارع طلائع المستقبل، إثر إصابتها بتهشم في الجمجمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية يفتتح معرض “أهلًا رمضان” بكفر الزيات

الأسانسير وقع، العناية الإلهية تنقذ محافظ الغربية وعددًا من النواب بمستشفى كفر الزيات (صور)

مصرع شاب وإصابة آخر في تصادم تريلا بموتوسيكل بطريق طنطا- المحلة (صور)

تحريات مكثفة لحل لغز سقوط فتاة من الطابق الثالث بالمقطم
ads

الأكثر قراءة

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية، موعد زيادة المرتبات 2025 ورفع الحد الأدنى للأجور

لقنه درس التاريخ، تعليق أحمد الشرع على مخطط ترامب لتهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر

ترامب يستفز مصر والأردن بتصريحات جديدة

لم تحدث منذ 47 عاما، رئيس شعبة البن يكشف عن ارتفاعات جنونية بالأسعار (فيديو)

نائب رئيس أركان الجيش الأردني الأسبق يكشف مخطط المشروع الصهيوني

ترامب يقترح توطين سكان قطاع غزة في أمريكا

الزمالك يعلن التعاقد رسميا مع أحمد الجفالي ويقدمه للجمهور (فيديو)

ترامب يحرق غزة، تحرك عاجل من جيش الاحتلال بعد رفض حماس تسليم الأسرى

منوعات

المزيد

قرد يتسبب في قطع الكهرباء في سيريلانكا وغضب عارم يجتاح البلاد

عشرات القتلى في تحطم حافلة بجواتيمالا

رائد فضاء روسي يقدم أطروحة الماجستير من الفضاء

زلازل المريخ، تفسير علمي لظاهرة غامضة حيرت العلماء نحو 50 عامًا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

بكام كيلو الأرز في الأسواق اليوم الإثنين 10/2/2025

سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الإثنين 10/ 2/ 2025

سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين 10/2/2025

المزيد

انفوجراف

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة علوم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رمضان عبد المعز: أبواب الجنة تفتح يومي الإثنين والخميس إلا لهذين الصنفين من البشر (فيديو)

تفسير حلم ضرب الزوجة في المنام وعلاقته بحل المشكلات بطريقة صحيحة

ما معنى «ونحشر المجرمين يومئذ زرقا»؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية