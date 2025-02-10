وفاة طالبة إثر سقوطها من الطابق الرابع بمنزلها في الغربية

لقيت فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا مصرعها، اليوم الاثنين، إثر سقوطها من شرفة الطابق الرابع بمنزل أسرتها الكائن بشارع علي خميس، المتفرع من شارع عمار، بمنطقة أبو دراع بدائرة قسم ثان المحلة الكبرى بـ محافظة الغربية.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء أيمن عبد المجيد، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمد البرلسي، مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ بسقوط فتاة تدعى "بروين. م"، طالبة، من شرفة منزلها بالطابق الرابع، مما أدى إلى وفاتها على الفور.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الأجهزة الأمنية بـ الغربية بقيادة الرائد محمد عيد، إلى موقع الحادث، حيث تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام "القصر" تحت تصرف النيابة العامة.

التحقيقات جارية

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

تحريات مكثفة لحل لغز سقوط فتاة من الطابق الثالث بالمقطم

تجري الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة لكشف غموض وملابسات سقوط فتاة من الطابق الثالث بأحد العقارات السكنية بمنطقة المقطم.

سقوط فتاة من الطابق الثالث بالمقطم

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على جثة فتاة أسفل عقار سكني بشارع طلائع المستقبل بدائرة قسم شرطة المقطم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة أسفل عقار سكني بشارع طلائع المستقبل، إثر إصابتها بتهشم في الجمجمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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