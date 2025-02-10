الراحل أحمد رفعت يظهر في فيديو تقديم أحمد الجفالي لاعبا في الزمالك

أعلن نادي الزمالك عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، ضم الجناح التونسي أحمد الجفالي بشكل رسمي.

وظهر الراحل أحمد رفعت نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، في فيديو تقديم أحمد الجفالي.

وأشادت جماهير الكرة المصرية وبالأخص جماهير الزمالك بظهور صورة الراحل أحمد رفعت في فيديو تقديم أحمد الجفالي.

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن التعاقد مع التونسي أحمد الجفالي لاعب فريق الاتحاد المنستيري التونسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

ووقع اللاعب على عقود الانتقال لنادي الزمالك رسميًا لمدة ثلاثة مواسم ونصف، بعد الاتفاق مع ناديه على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.

يأتي التعاقد مع أحمد الجفالي في إطار سياسة النادي بالتعاقد مع العناصر التي طلب الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس ضمها لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

الاتحاد المنستيري يعلن رسميا انتقال أحمد الجفالي إلى الزمالك

وكان نادي الاتحاد المنستيري أعلن بشكل رسمي، انتقال أحمد الجفالي إلى نادي الزمالك في الميركاتو الشتوي الجاري.

وأصدر نادي الاتحاد بيانا رسميا عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك جاء كالتالي:"

تُعلم الهيئة التسييرية للاتحاد الرياضي المنستيري أنه تم الاتفاق على انتقال اللاعب أحمد الجفالي إلى نادي الزمالك المصري مقابل مبلغ قدره 500,000 دولار تصرف على دفعتين، دفعة أولى عند الإمضاء ودفعة ثانية يوم 01.05.2025، مع احتفاظ نادينا بنسبة 20% من قيمة أي انتقال مستقبلي للاعب.

وواصل البيان: "نشير إلى أن هذا الانتقال تم رغم أن عقد اللاعب دخل في الفترة المحمية، وكان بإمكانه شراء ما تبقى من عقده بداية من 01 يوليو 2025.

كما نؤكد أن عملية التفريط في اللاعب لم ترتب عنها أي تكاليف إضافية للنادي، حيث لم تدفع أي عمولات لوكيل أعمال اللاعب".

وأضاف: "كما نؤكد أنه سيتم تسوية الوضعية المالية للاعب الفريق في أقرب الآجال حرصًا منا على توفير المناخ المناسب لتحقيق النتائج الإيجابية. وفي سياق آخر، سيتم تسليم مهام الهيئة التسييرية الجديدة يوم الاثنين 10 فبراير 2025".

وتابع:"كما ندعو الجميع إلى الالتفاف حول الفريق والتعالي بروح المسؤولية ونبذ النفس عن كل أشكال التشتت وراء الشائعات، ونؤكد أن فريقنا، بفروعه المختلفة، يظل دائمًا على قلب رجل واحد".

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