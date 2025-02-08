وزير الخارجية: أجهزة الدولة تعمل على إعلاء المصالح الوطنية ومواجهة التحديات

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مساء اليوم السبت، مع شباب النسخة الثالثة من برنامج الدبلوماسية الشبابية الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة.

واستعرض الوزير عبد العاطي ثوابت السياسية الخارجية المصرية والتحديات الجسيمة غير المسبوقة التي تواجهها مصر فى محيطها الإقليمي، مؤكدًا في هذا الصدد قدرة السياسة الخارجية المصرية الرشيدة على التفاعل مع المستجدات الجيوسياسية المتلاحقة التي تشهدها المنطقة مع الحفاظ علي ثوابتها ومبادئها، مبرزا فى هذا السياق التزام مصر بمبدأ الاتزان الاستراتيجى.

واستعرض الوزير عبد العاطي مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود مصر فى التصدى لها دعما لأمن واستقرار المنطقة وبما يحافظ على الأمن القومي المصري، مشددا على أن وزارة الخارجية وكافة أجهزة الدولة تعمل على إعلاء المصالح الوطنية والتغلب على هذه التحديات.

وشدد الوزير عبد العاطي على محورية دور الشباب المصرى في رسم مستقبل الوطن والدفاع عن مصالحه، مما يتطلب متابعته للمستجدات والتسلح بالثقافة والعلم والتكنولوجيا الحديثة وتطوير ذاته لمواكبة متطلبات العصر ومواجهة تحدياته.

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