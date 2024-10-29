غرق قارب على متنه 13 مهاجرًا قبالة ليبيا

أعلنت السلطات المحلية الليبية ومؤسسة "العابرين" لدعم المهاجرين، أن قاربًا يحمل 13 مهاجرًا كان متجها إلى أوروبا، انقلب قبالة سواحل ليبيا، ما أدى إلى وفاة 12 شخصًا ونجاة مهاجر واحد فقط، وفق وسائل إعلام محلية.

غرق قارب يحمل 13 مهاجرا

وأكد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدينة طبرق صحة الواقعة، في وقت تجدد فيه الحديث عن المخاطر التي يواجهها المهاجرون في محاولتهم عبور البحر المتوسط بحثًا عن فرص جديدة.

ومن جانبها قالت مؤسسة "العابرين" عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن القارب انقلب على بعد 60 كيلومترًا شرقي طبرق مساء الإثنين، مشيرة إلى أنه تم العثور على جثث المهاجرين وانتشالها وإحضارها إلى الشاطئ.

نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الفارين



وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار ليبيا، الواقعة في شمال أفريقيا، كنقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الفارين من الحروب والأزمات الاقتصادية في أفريقيا والشرق الأوسط، والذين يغامرون بحياتهم عبر طرق بحرية خطرة في مساعٍ للوصول إلى أوروبا.