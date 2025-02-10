الإثنين 10 فبراير 2025
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سياسة

زراعة النواب تناقش عددا من طلبات الإحاطة وتدعو محافظ أسوان للحضور

لجنة الزراعة والري
لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، فيتو

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، عددا من موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

مركز أشمون محافظة المنوفية

حيث ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام ياسين، بشأن إعادة إنشاء مسقى الزعيرى الخصوصية بحوضى "الأربعين رقم3" و"زبير البحيرى رقم6" بقرية الحلواصى البلد التابعة لمركز أشمون، محافظة المنوفية.


وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة مشتركة من ممثلى وزارة الموارد المائية والرى، وإدارة الرى بالمنوفية، ومديرية الزراعة بالمنوفية، باشتراك  النائب مقدم طلب الإحاطة لمعاينة المسقى على الطبيعة ودراسة وضع حل جذرى للمشكلة، وإفادة اللجنة بالتقرير الصادر عنها.

إنشاء محطة صرف الرقبة بمركز دراو، محافظة أسوان


كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب جابر أبو خليل، بشأن تخصيص قطعة أرض على مصرف الحوض لإنشاء محطة صرف الرقبة بمركز دراو، محافظة أسوان.

وعقب ممثلو الحكومة موضحين تقدم محافظ أسوان بطلب لوزير الموارد المائية والرى بشأن استقطاع مساحة قدرها 420 مترًا في نطاق أملاك وزارة الرى لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها لخدمة ثلاث قرى بمركز دراو بمحافظة أسوان، وتمت دراسة الطلب واستيفاء المستندات والخرائط المطلوبة.

 وقررت اللجنة الفنية القانونية المالية لإدارة الأملاك العامة ذات الصلة بالوزارة على الموافقة على الترخيص بمقابل انتفاع رمزى لأجهزة محافظة أسوان لقطعة الأرض لإقامة محطة صرف صحى عليها مع مراعاة الاشتراطات واستيفاء الموافقات البيئية اللازمة لمحطات الصرف الصحى.

وانتهى رأى اللجنة إلى إرجاء مناقشة طلب الإحاطة لموعد قادم لحين حضور محافظ أسوان.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين، بشأن تهالك كوبرى مشاة على مصرف صرف البرية واحد بقرية زراعة 7 بمركز إدكو، محافظة البحيرة.

وأوصت اللجنة بضرورة الإسراع فى إحلال وتجديد كوبرى المشاة على مصرف البرية (1) بمركز إدكو بمحافظة البحيرة.

إنشاء محور مرورى

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب هانى خضر، بشأن تغطية مسافة 2 كم من ترعة مليج الغربية بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية_ لإنشاء محور مرورى.

وانتهى رأى اللجنة إلى  استعجال دراسة وزارة التخطيط في دراسة المشروع وتدبير التمويل اللازم لتنفيذه بالتنسيق بين وزارة الرى والموارد المائية، ووزارة النقل.

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