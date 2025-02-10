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محافظات

محافظ الدقهلية ومدير الأمن يفتتحان منفذ "أمان" لبيع السلع بأسعار مخفضة (فيديو وصور)

افتتاح منفذ أمان،
افتتاح منفذ أمان، فيتو

 شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية يرافقه اللواء حسام عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، افتتاح منفذ "أمان" رقم 32 على مستوى المحافظة، وذلك بشارع الجيش أمام استاد المنصورة، وأمام مسجد الزراعيين.

 

 

 

 يأتي ذلك تنفيذا لمبادرة  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "كلنا واحد" واستمرارا لخطة وزارة الداخلية للتوسع في إقامة منافذ ثابته، لبيع السلع الغذائية بمختلف أنواعها بأسعار مخفضة، أمام المواطنين علي مستوي محافظات الجمهورية.

افتتاح منفذ "أمان" رقم 32 على مستوى المحافظة

 وشارك في حضور الافتتاح العديد من قيادات المديرية والمحافظة والتموين واللواء حسين عيطة رئيس مجلس إدارة أمان للاسثمار واللواء سامح عبدالفتاح، مشرف منافذ "أمان" بالدقهلية، وحضور العقيد دكتور شريف علي البلعوطي، مدير منافذ أمان والمعارض والتموين بمديرية أمن الدقهلية. 

الحكومة لا تألو جهدا في توفير الحزم الاجتماعية للمواطنين

وأكد اللواء"مرزوق" أن الحكومة لا تألو جهدا في توفير الحزم الاجتماعية للمواطنين من خلال توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة بجميع المنافذ.

لن نتردد في اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال التلاعب بأسعار السلع المعروضة

 وأضاف اللواء "مرزوق" أننا لن نتردد في اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال التلاعب بأسعار السلع المعروضة للبيع بكافة المنافذ على مستوى المحافظة، وقدم اللواء" مرزوق" كل الشكر والتقدير لوزارة الداخلية علي مساهمتها في تنفيذ منافذ أمان لبيع السلع باسعار مخفضة في إطار مبادرة " كلنا واحد " بالدقهلية.

 إنشاء المنافذ على مستوى مدن وقري المحافظة، تنفيذا لخطة الانتشار 


والجدير بالذكر أنه تم إنشاء المنافذ على مستوى مدن وقرى المحافظة، تنفيذا لخطة الانتشار والوصول لكافة المواطنين في جميع أنحاء المحافظة، كما أن منافذ " أمان" هي منافذ ثابته ومتواجدة بصفة مستمرة أمام المواطنين، ويتواجد بها جميع أنواع السلع والمنتجات الغذائية واللحوم والأسماك بأسعار مخفضة أمام المواطنين حيث تصل نسبة الخصم الي 35% بمناسبة عيد الشرطة وعيد الدقهلية القومي وشهر رمضان المعظم.

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