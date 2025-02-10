غدا، وزير الصحة يشهد قرعة اختيار أعضاء بعثة الحج الطبية 2025

يشهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان غدا الثلاثاء فعاليات قرعة اختيار فريق عمل البعثة الطبية للحج للعام الهجري 1446 بحضور، وذلك في قاعة المؤتمرات بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، بالعباسية.

كانت أعلنت وزارة الصحة فتح باب الترشح للتقديم لأعضاء بعثة الحج الطبية ٢٠٢٥ في ديسمبر الماضي.

بعثة الحج الطبية 2025

وأصدرت وزارة الصحة كتابا دوريا تم إرساله إلى الهيئات التابعة لوزارة الصحة بشأن الشروط اللازمة للترشح في البعثة.

يأتى ذلك انطلاقًا من دور البعثة الطبية المصرية لوزارة الصحة والسكان بالمملكة العربية السعودية ومسئوليتها خلال موسم الحج ومسئوليتها عن رعاية الحجاج المصريين وقائيًا وعلاجيًا فضلا عن حماية البلاد من تسرب الأمراض المعدية، فإنه يستلزم إعطاء عملية الترشيح لهذه البعثة عناية خاصة لكونها مأمورية عمل.

وبناء على توجيهات وزير الصحة والسكان بتشكيل لجنة دائمة لوضع كافة ما يتعلق بضوابط ومعايير واشتراطات البعثة الطبية للحج سنويًا بما يحقق الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع العاملين بوزارة الصحة والسكان والهيئات والجهات التابعة لها في ضوء أهداف ورؤية الوزارة.

شروط الترشح ببعثة الحج الطبية ٢٠٢٥

انتهت اللجنة المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم (٤٤٠) لسنة ٢٠٢٤ تضمنت الشروط:

أولًا: الشروط التي يجب أن تتوافر في المرشحين للتقدم للقرعة العلنية للبعثة الطبية:

1- أن يكون المرشح من العاملين المعينين بوزارة الصحة والسكان ووحداتها وهيئاتها والجهات التابعة، وأن تكون مدة خدمته عشر سنوات على الأقل حتى ۲۰۲٥/٥/١ فيما عدا الأطباء والصيادلة تكون مدة خدمتهم خمس سنوات على الاقل في العمل حتى ٢٠٢٥/٥/١.

۲- أن يكون المرشح على رأس العمل ولم يحصل على أية أجازات بدون مرتب أو العمل جزء من الوقت أو منتدب أو معار خارج وزارة الصحة والسكان أو وحداتها أو هيئاتها أو هيئة الرعاية الصحية أو الجهات التابعة خلال آخر خمس سنوات كما هو موضح بالاستمارة نموذج رقم (۲) - أن تكون التقارير السرية للمتقدم للقرعة في الخمس سنوات الأخيرة بدرجة ممتاز / كفء كما هو موضح بالاستمارة نموذج رقم (۲) وذلك لمن يجب تقرير سرى عنه.

- ألا يكون قد وقع على المتقدم للقرعة أية جزاءات في آخر خمس سنوات بخصم من الراتب كما هو موضح بالاستمارة نموذج رقم (۲)ه الالتزام باستيفاء جميع البيانات فى طلب الالتحاق بعضوية البعثة الطبية.

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