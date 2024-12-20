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أخبار مصر

وزير الصحة يطلق مشروع الأرشفة المركزية للأشعة والتنفيذ في 70 مستشفى يناير المقبل

د. خالد عبد الغفار
د. خالد عبد الغفار خلال الجولة

أطلق الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مشروع الأرشفة المركزية للأشعة (Vendor Neutral Archive - VNA)، كخطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة وجودة الخدمات الصحية في مصر.

جاء ذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للأشعة التشخيصية والتداخلية، والذي يعقد في الفترة من  18 إلى 20 ديسمبر 2024.

إنشاء نظام مركزي لتخزين وإدارة الصور الطبية والمعلومات الصحية

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المشروع يهدف إلى إنشاء نظام مركزي لتخزين وإدارة الصور الطبية والمعلومات الصحية، مما يسهل الوصول إليها ومشاركتها بين المؤسسات الصحية المختلفة.

وتابع «عبد الغفار» أن مشروع "VNA" يهدف إلى تحسين الرعاية الصحية، من خلال الوصول السريع إلى البيانات الطبية، مما يعزز التشخيص المبكر وسرعة بدء العلاج، وبالتالي تحسين النتائج، إلى جانب المساهمة في تقليل تكلفة تخزين البيانات في أنظمة متعددة، مما يوفر موارد مالية كبيرة.

رؤية الدولة نحو التحول الرقمي في القطاع الصحي

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد فوزي مستشار وزير الصحة والمشرف على الإدارة المركزية للأشعة إلى أن مشروع الأرشفة المركزية يدعم رؤية الدولة نحو التحول الرقمي في القطاع الصحي، مما يساهم في الابتكار والتطوير المستدام، علاوة على تعزيز التنسيق والتعاون المستمر بين مقدمي الرعاية الصحية، بتسهيل تبادل المعلومات بين المستشفيات والعيادات، مما يسهم في تحسين نتائج العلاج.

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ونوه «فوزي» بأن مشروع VNA يمثل خطوة هامة نحو تحقيق نظام صحي متكامل وفعال، مما يعكس التزام الدولة بتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرا إلى أن المشروع سيتم تنفيذه في 70 مستشفى، بداية من يناير 2025.

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الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء جودة الخدمات الصحية وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة نائب رئيس مجلس الوزراء

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