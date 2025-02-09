الأحد 09 فبراير 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يشن 3 غارات على جنوب لبنان

جيش الاحتلال يشن
جيش الاحتلال يشن 3 غارات على لبنان

ذكرت وسائل إعلام لبنانية اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن 3 غارات على بلدتي دير الزهراني ورومين في منطقة النبطية جنوبي لبنان.

 

غارات إسرائيلية على لبنان 

ومن جانبها أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، في تقرير لها، بأن تحليق مكثف لطيران الاحتلال  الإسرائيلي في أجواء جنوب لبنان، مضيفة أن جيش الاحتلال نفذ عملية تفجير كبيرة استهدفت منازل عدة في بلدة يارون.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، كرر جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليماته إلى سكان لبنان وبالأخص سكان الجنوب بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي  في بيان اليوم الأحد، إنه "تم تمديد فترة تطبيق الاتفاق ولا يزال الجيش منتشرا في الميدان ولذلك يمنع الانتقال جنوبا".

‏وزعم: "الجيش لا ينوي المساس بكم. من أجل سلامتكم يحظر عليكم العودة إلى منازلكم في المناطق المعنية حتى إشعار آخر، كل من يتحرك جنوبا يعرض نفسه للخطر".

 

انتشار الجيش اللبناني في بلدتي رب ثلاثين

وانتشر الجيش اللبناني في بلدتي رب ثلاثين وطلوسة جنوب لبنان وطلب من الأهالي عدم التوجه إليها إلى حين انتهاء فوج الهندسة من مسح الطرقات"، وفق ما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

وذكرت قناة "المنار" أن الجيش اللبناني تحرك من بلدة الطيبة باتجاه بلدة رب ثلاثين.

وفي بلدة بني حيان جنوب لبنان، دعا الجيش اللبناني، المواطنين إلى عدم التوجه إلى البلدة لحين انتهائه من عملية المسح على مخلفات الحرب وإزالة القذائف والأجسام غير المنفجرة.

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لبنان جنوب لبنان جيش الاحتلال

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