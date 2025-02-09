الأحد 09 فبراير 2025
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محافظات

المستشفيات المصرية تستقبل 29 مصابا فلسطينيا لتلقي العلاج

معبر رفح البري
معبر رفح البري

أعلنت مصادر طبية في محافظة شمال سيناء، أن المستشفيات المصرية استقبلت اليوم الأحد 29 مصابا ومريضا فلسطينيا للعلاج في المستشفيات المصرية.

 

المستشفيات المصرية تستقبل 29 مصابا فلسطينيا 
 

وأعلنت المصادر الطبية أن المستشفيات المصرية استقبلت 63 مصابا ومريضا ومرافقا فلسطينيا للعلاج في المستشفيات المصرية، بعد عبورهم من معبر رفح البري.

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وأضافت المصادر إنه تم إيداع المصابين داخل محافظة شمال سيناء ونقل عدد من الحالات خارج المحافظة موزعين على مستشفى العريش العام ومستشفى نخل ومستشفى الشيخ زويد وعدد من المستشفيات المصرية الأخرى في المحافظات المجاورة للمحافظة.

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