محافظ أسيوط يوجه بإصلاح الحضانات المعطلة بمستشفى أبنوب المركزي (فيديو)

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط مستشفى أبنوب المركزى خلال جولة مفاجئة والاطمئنان على انتظام سير العمل ومدى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمرضى المترددين على المستشفى وتقديم كافة سبل الدعم لهم، رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ وإسلام عوض مستشار المحافظ للاعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة، وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب.

محافظ أسيوط يتفقد أقسام المستشفى



تفقد محافظ أسيوط، بعض الأقسام ومنها الإستقبال ووحدة الكلى الصناعي التي تضم 30 جهاز غسيل كلوي كما تفقد قسم الأشعة وبنك الدم والعمليات ووحدة الأطفال المبتسرين التي تضم 20 حضانة موجهًا بإصلاح حضانة معطلة منهم كما تفقد أقسام الباطنة والملاحظة واطمئن على انتظام العمل وصحة المرضى ووجه العاملين بحسن معاملة المرضى والمترددين على المستشفى والصيانة للحضانات المعطلة وتلافي الملاحظات.

زيارات مفاجئة على المستشفيات بأسيوط



وأكد المحافظ، أن الغرض من الزيارات المفاجئة للمستشفيات هو الوقوف على الخدمة الطبية على الطبيعة والتي تقدم للمرضى، ومدى رضاهم عن الخدمات الصحية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه سيقوم بالعديد من الزيارات والجولات المفاجئة للمستشفيات في أوقات مختلفة دون سابق إنذار وسيتم اتخاذ اجراءات رادعة ضد المخالفين وإثابة المتميزين لافتًا إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم القطاع الصحي والنهوض بالمستشفيات وتمكنهم من تلقي أعلى مستوى من الخدمات الطبية من الكشف وصرف العلاج وغيرها من الخدمات تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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