الأحد 09 فبراير 2025
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صحة الدقهلية: العيادات الخارجية بالمستشفيات استقبلت 300 ألف حالة خلال يناير الماضي

صحة الدقهلية، فيتو
صحة الدقهلية، فيتو

استعرض الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة صحة الدقهلية، في بيان اليوم الأحد، جهود وأنشطة إدارة المستشفيات خلال يناير الماضي، معلنًا استقبال المستشفيات التابعة 309 الاف و845 حالة بالعيادات الخارجية.

أضاف مدكور، أن عدد مرضى الاستقبال بلغ 101 ألفا، و142 حالة، كما تم إجراء 2334 عملية جراحية بمختلف أنواعها، واستقبال 11899حالة بالعناية و832 بالحضانات.

بالارقام صحة الدقهلية تسعي للقضاء على قوائم الانتظار
كما أوضح وكيل الوزارة أنه فيما يتعلق بالقضاء على قوائم الانتظار فقد تم إجراء198 عملية خلال الشهر الماضى من بينها 36 قسطرة قلبية ونحو 162 رمد علاوة على  إجراء 38877 جلسة غسيل كلوي.

98 جولة تفقدية خلال يناير


وتابع أنه تم تكثيف المرور الإشرافي لفرق إدارة المستشفيات ليصل إلى 98 جولة تفقدية خلال يناير تضمنت المرور على جميع المستشفيات التابعة، والبالغ عددها 31 مستشفى ما بين عام ومركزي ونوعي، للتأكد من تواجد الأطقم الطبية ومتابعة جودة الخدمة المقدمة على مدار الساعة.

 

استكمال أعمال التطوير بمستشفيات منية النصر 


ولفت وكيل الوزارة، إلى أنه جانب استكمال أعمال التطوير بمستشفيات منية النصر وبلقاس سيجرى البدء انشاء وحدات لعلاج أمراض الدم بمستشفيات أجا والسنبلاوين  مثمنًا جهود إدارة المستشفيات تحت إشراف دكتور أحمد البيلي وكيل المديرية للطب العلاجي، ودكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات، ودكتورة شيرين يحيى نائب مدير الإدراة.
 

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