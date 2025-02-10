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محافظات

محافظ الإسكندرية: التوسع في مربعات الجمع السكني بالأحياء لتصل إلى 41

الاسكندرية
الاسكندرية

 وجّه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، الادارة العامة للرقابة والرصد البيئي بالتنسيق مع الأحياء وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية للعمل على رفع كفاءة منظومة النظافة في جميع أحياء الإسكندرية، لكي يستشعر المواطن السكندري بتحسن في منظومة النظافة.

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وأكد محافظ الإسكندرية بأنه يتابع عن كثب معدلات رفع كفاءة منظومة النظافة في الشارع السكندري، مضيفًا بأن تم دعم منظومة النظافة بسلال وصناديق حاويات جديدة  ليصل  بذلك إجمالي عدد سلال المخلفات بالشوارع إلى 2129 سلة مخلفات و2053 حاوية، بالإضافة إلى تدعيم مركز المعالجة بعدد  100 صندوق جديد.

وأضاف المحافظ  بأنه تم نقل المخلفات المتراكمة بالمحطات الوسيطة ( محرم بك – ام زغيو ) حيث لا يوجد بهما سوى الوارد اليومي، كما تم البدء في أعمال التأهيل للمحطات الوسيطة بمحرم بك والمنتزة، هذا بالإضافة إلى تفعيل منظومة الجمع السكني من خلال  التوسع في مربعات الجمع السكني على مستوى الأحياء حيث وصلت مربعات الجمع السكنى من باب الوحدات إلى 41 مربع.
‎وأوضح الفريق أحمد خالد أن رفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة في مقدمة أولياته وخاصة أنها مطلب مشترك لجميع أهالي الإسكندرية، لافتًا إلى أنه تم توجيه جميع الجهات التنفيذية المعنية برفع كفاءة منظومة النظافة بالاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين الخاصة بهذا الشأن والعمل على رفع المخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية أول بأول. 

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الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية أحياء الإسكندرية ام زغيو

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