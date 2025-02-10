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اقتصاد

1.6 مليون هجوم سيبراني مرتبط بلعبة روبلوكس

موقع مزيف للعبة روبلوكس،
موقع مزيف للعبة روبلوكس، فيتو

قبل اليوم العالمي للإنترنت الآمن في 11 فبراير 2025، سلّط خبراء امن المعلومات الضوء على المخاطر المتزايدة التي يتعرض لها الأطفال على الإنترنت من خلال تحليل التهديدات المرتبطة بإحدى أكثر منصات الألعاب شعبية - روبلوكس

ارتفاع التهديدات السيبرانية 

كما ركز الخبراء اهتمامهم على الارتفاع المقلق في التهديدات السيبرانية المتخفية في ملفات مرتبطة بلعبة روبلوكس فشعبية اللعبة الهائلة جعلتها هدفًا جذابًا للمجرمين السيبرانيين، حيث تم الكشف  عن أكثر من 1.6 مليون محاولة هجوم سيبراني متنكرة كملفات مرتبطة بلعبة روبلوكس خلال عام 2024 فقط.

مع وجود ملايين المستخدمين النشطين شهريًا، فإن روبلوكس ليست مجرد لعبة، بل هي منصة رقمية يلتقي فيها الأطفال من جميع أنحاء العالم لاستكشاف عوالم رقمية تفاعلية. المحتوى الذي ينشئه المستخدمون في روبلوكس يجعلها بيئة مثالية للإبداع، ولكنه يتيح أيضًا فرصًا للاستغلال. 

ونظرًا لأن العديد من اللاعبين يبحثون باستمرار عن طرق لتخصيص تجربتهم في اللعبة، فإنهم غالبًا ما يحمّلون ملفات خبيثة دون وعي، مما يعرّض أمانهم للخطر.

 كما أن جاذبية اللعبة الكبيرة بين الجمهور الأصغر سنًا حوّلتها إلى هدف جذّاب للمجرمين السيبرانيين الذين يخفون البرمجيات الخبيثة في صورة تعديلات أو أساليب غش أو مولّدات عملات مجانية داخل اللعبة. 

خلال عام 2024، اكتشفت الخبراء 1,612,921 هجومًا متخفيًا في صورة ملفات مرتبطة بلعبة روبلوكس. وسُجّل أعلى معدّل للهجمات في شهر أغسطس (179,286)، يليه شهر سبتمبر (160,116)، ثم أكتوبر (151,638).

إحدى الحيل الشائعة في عالم الألعاب هي تقديم وعد بالحصول على عملة داخل اللعبة مجانًا. في إحدى المخططات التي كُشف عنها، يُطلب من المستخدمين إدخال معرّف اللعبة أو اسم المستخدم، وتحديد المنصة المفضلة (أندرويد، iOS، ويندوز، بلاي ستيشن، إكس بوكس، أو نينتندو) لإيهامهم بأنها أداة رسمية متعددة المنصات.

وأسفل ذلك، يُظهر متتبع نشاط مزيف المعاملات الأخيرة التي قام بها لاعبين مزعومين يحصلون على روبوكس، مما يعزز مصداقية الخدعة. 

وبمجرد المتابعة، يُطلب من اللاعب إكمال مجموعة متنوعة من مهام «التحقق» أو الاستبيانات للفوز بالجائزة، التي قد تشمل هاتف آيفون أو بلايستيشن جديد أو غيرهما. 

لكن لكي يستلم الضحية الجائزة، يُطلب منه دفع تكاليف التوصيل وعقب إتمام عملية الدفع، يخسر الضحية ماله ولا يستلم الجائزة حيث قال ول فاسيلي كوليسنيكوف، الخبير الأمني لدى كاسبرسكي يُعد يوم الإنترنت الآمن تذكيرًا بأن حماية الأمان الرقمي بات أمرًا في غاية الأهمية، لاسيما للاعبين صغار السن الذين يتعرضون باستمرار لاستهداف المجرمين السيبرانيين. 

بيئة إلكترونية أكثر أمانًا 

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ويطوّر المجرمون السيبرانيون تكتيكاتهم باستمرار، ولحماية الأطفال الذين يستكشفون عالم الإنترنت باستمرار، يجب أن نجعل الأمن السيبراني جزء أساسيًا من تربيتهم من خلال تعزيز النظافة السيبرانية، واستخدام حلول الأمان الموثوقة، وتعليم الأساسيات مثل تفعيل خاصية المصادقة الثنائية، يمكننا إنشاء بيئة إلكترونية أكثر أمانًا تتيح للأطفال الاستمتاع بألعابهم المفضلة دون الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال. 

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روبلوكس اليوم العالمي للإنترنت خبراء امن المعلومات الانترنت التهديدات السيبرانيه

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