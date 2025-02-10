الإثنين 10 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

شهود عيان في مصرع شاب بمدينة نصر: فوجئنا بالجثة تحت العقار

جثة، فيتو
جثة، فيتو

استمعت نيابة مدينة نصر لأقوال الشهود في وفاة شاب لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق الخامس بأحد العقارات السكنية في مدينة نصر. 

الاستعلام عن الحالة الصحية لشخص أصيب في حادث سير أعلى دائري السلام

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بمدينة نصر


ونفي الشهود معرفته سبب وفاة الشاب مشيرين إلي أنهم فوجئوا بالجثة أسفل العقار المشار إليه، ولا يعرفون سبب وفاته أو ظروف سقوطه من الطابق الخامس

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على جثة شاب أسفل عقار سكني بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب أسفل عقار سكني، إثر إصابته بتهشم في الجمجمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة مدينة نصر غرفة عمليات شرطة النجدة قسم شرطة مدينة نصر النيابة العامة

مواد متعلقة

كاميرات المراقبة تكشف غموض العثور على جثة شخص مجهول بالصف

النيابة تأمر بعرض جثة شخص عثر عليها الطب الشرعي بالجيزة

أخبار مصر: انتظام 25 مليون طالب وطالبة في المدارس، تفاصيل سرقة أعضاء من جثة فتاة، مناطق سقوط الأمطار لـ 5 أيام
ads

الأكثر قراءة

رمضان شهر الخير، زيادة المرتبات والمعاشات ومنحة استثنائية خلال أيام

ترامب يستفز مصر والأردن بتصريحات جديدة

ترامب يقترح توطين سكان قطاع غزة في أمريكا

ارتفاع كبير في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 10-2-2025

هل تسقط الأحكام بغياب المتهم؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب

عالم هولندي يحذر: زلازل مدمرة تضرب 4 دول بمنطقة البحر المتوسط

بعد تعرضه لأزمة صحية، نجل مؤمن زكريا يتصدر التريند والنشطاء يدعمون والده بالدعاء

الدوري الممتاز، تشكيل الأهلي الأقرب أمام غزل المحلة غدا

منوعات

المزيد

رائد فضاء روسي يقدم أطروحة الماجستير من الفضاء

زلازل المريخ، تفسير علمي لظاهرة غامضة حيرت العلماء نحو 50 عامًا

العثور على توابيت عمرها 1300 عام في فرنسا

بسبب إعلان سيارات قرب موقع أثري، شركة تتعرض لانتقادات واسعة في العراق

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 10-2-2025 في الأسواق

وزير العمل: توفير فرص عمل بإحدى الدول العربية بـ 40 ألف جنيه شهريًا

أسعار النحاس بالبورصات العالمية اليوم الإثنين 10-2-2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 10-2-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

رجل الحشاشين الأول الجديد.. من هو رحيم الحسيني زعيم الطائفة الإسماعيلية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين البحوث الإسلامية: القرآن كتاب الله الخالد وحجته البالغة وهو باق إلى أن تَفنى الحياة

تفسير رؤية المشي حافيا في المنام وعلاقته بالحاجة الكبيرة للمال

ما هي الطريقة الأصح للدفن: القبر المستقل أم المدافن الجماعية؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية