الاستعلام عن الحالة الصحية لشخص أصيب في حادث سير أعلى دائري السلام

أمرت نيابة السلام بالاستعلام عن الحالة الصحية لشخص أصيب في حادث اصطدام سيارة ميكروباص به أثناء عبوره الطريق بمنطقة السلام، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من أحد المستشفيات بإستقبالها شخص يبلغ من العمر 52 سنة مصاب بكسور وكدمات متفرقة بالجسم إثر إدعاء وقوع حادث تصادم.

وبالانتقال تبين أنه أثناء عبور شخص الطريق الدائري اتجاه السلام إصطدمت به سيارة نتج عن ذلك إصابته وتم نقله الي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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