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حوادث

التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق الخامس بمدينة نصر

التصريح بدفن جثة
التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق الخامس

صرحت نيابة مدينة نصر بدفن جثة شاب لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق الخامس بأحد العقارات السكنية في مدينة نصر عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على جثة شاب أسفل عقار سكني بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب أسفل عقار سكني، إثر إصابته بتهشم في الجمجمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة مدينة نصر مدينة نصر غرفة عمليات شرطة النجدة

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